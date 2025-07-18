Не только скорость и техосмотр. Умная камера в Бресте «увидела» нарушение перевозки пассажира

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Опубликовано: 18.07.2025 17:06 , Обновлено: 18.07.2025

Сотрудники Госавтоинспекции в Бресте с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности выявили случай опасной перевозки ребёнка в автомобиле.

Как сообщили в ГАИ, умная камера зафиксировала, как в автомобиле Opel под управлением 42-летней женщины перевозился ребёнок. Он, по их данным, находился не в детском автокресле, а сидел между передними сиденьями.

В ведомстве установили личность водителя и привлекли её к административной ответственности.

«Автокресло — это не прихоть и не пустая трата денег. Это — гарантия безопасности вашего ребёнка!», — заявили в Госавтоинспекции и добавили, что продолжат выявлять нарушения ПДД посредством системы мониторинга.

Таким образом, к уже существующим нарушениям, фиксируемым камерами, можно добавить ещё одно. Напомним, наиболее полный список нарушений ПДД ГАИ опубликовала в марте.

ГАИ раскрыла полный список нарушений ПДД Беларуси, которые сейчас отслеживают камеры