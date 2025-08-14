ГАИ отправила «Стрелу» и экипажи трёх регионов Беларуси в одну из областей

Опубликовано: 14.08.2025 20:57 , Обновлено: 14.08.2025

Госавтоинспекция анонсировала профилактическое мероприятие «Дорога без опасностей», которое пройдет с 15 по 17 августа в Брестской области. Для «усиления контроля» туда направлены дополнительные силы.

Как сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, к отработке аварийно-опасных участков дорог привлечено спецподразделение ДПС «Стрела», а также экипажи Госавтоинспекции из соседних областей — Минской , Гомельской и Гродненской .

Белорусских водителей предупредили, что контроль за дорожной обстановкой будет вестись с использованием:

патрульных автомобилей в гражданском исполнении (без специальной окраски);

(без специальной окраски); квадрокоптеров для мониторинга с воздуха;

для мониторинга с воздуха; стационарных камер республиканской системы мониторинга (РСМОБ).

В фокусе инспекторов будут грубые нарушения ПДД:

вождение в нетрезвом виде и без прав ;

и ; превышение скорости ;

; нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов ;

и ; проезд на красный свет .

«Особое внимание» ГАИ пообещала уделить мотоциклистам и уязвимым участникам дорожного движения (пешеходам, велосипедистам, самокатчикам).

А что в других регионах?

Подобные, но более локальные рейды ГАИ проводит по всей стране. Например, в Минске на этих же выходных запланированы усиленные проверки мотоциклистов в Заводском и Партизанском районах и пешеходов/велосипедистов/самокатчиков — в Советском и Октябрьском.

А на Витебщине инспекторы сегодня проводили специальное мероприятие «Детское кресло». Не исключено, что проверки продолжатся.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как столичная ГАИ предупредила о расширении функционала республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ). По сведениям ведомственной газеты МВД Беларуси «На страже», её научили автоматически фиксировать новые виды нарушений ПДД.

ГАИ предупредила белорусов о «пилотных» камерах слежки совсем не за скоростью. Где первое место установки?