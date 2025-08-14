ГАИ отправила «Стрелу» и экипажи трёх регионов Беларуси в одну из областей
Госавтоинспекция анонсировала профилактическое мероприятие «Дорога без опасностей», которое пройдет с 15 по 17 августа в Брестской области. Для «усиления контроля» туда направлены дополнительные силы.
Как сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, к отработке аварийно-опасных участков дорог привлечено спецподразделение ДПС «Стрела», а также экипажи Госавтоинспекции из соседних областей — Минской , Гомельской и Гродненской .
Белорусских водителей предупредили, что контроль за дорожной обстановкой будет вестись с использованием:
- патрульных автомобилей в гражданском исполнении (без специальной окраски);
- квадрокоптеров для мониторинга с воздуха;
- стационарных камер республиканской системы мониторинга (РСМОБ).
В фокусе инспекторов будут грубые нарушения ПДД:
- вождение в нетрезвом виде и без прав ;
- превышение скорости ;
- нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов ;
- проезд на красный свет .
«Особое внимание» ГАИ пообещала уделить мотоциклистам и уязвимым участникам дорожного движения (пешеходам, велосипедистам, самокатчикам).
А что в других регионах?
Подобные, но более локальные рейды ГАИ проводит по всей стране. Например, в Минске на этих же выходных запланированы усиленные проверки мотоциклистов в Заводском и Партизанском районах и пешеходов/велосипедистов/самокатчиков — в Советском и Октябрьском.
А на Витебщине инспекторы сегодня проводили специальное мероприятие «Детское кресло». Не исключено, что проверки продолжатся.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как столичная ГАИ предупредила о расширении функционала республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ). По сведениям ведомственной газеты МВД Беларуси «На страже», её научили автоматически фиксировать новые виды нарушений ПДД.
ГАИ предупредила белорусов о «пилотных» камерах слежки совсем не за скоростью. Где первое место установки?