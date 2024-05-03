ГАИ Беларуси пообещала отправить спецподразделение "Стрела" в одну из областей. Что в других регионах и кому приготовиться?

Опубликовано: 03.05.2024 12:48 , Обновлено: 03.05.2024

Госавтоинспекция Беларуси пообещала усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах и в зонах отдыха 4 и 5 мая по всей стране. А в одну из областей запланировали направить спецподразделение дорожно-патрульной службы (ДПС) "Стрела".

Также наряды ДПС, по информации ГАИ, будут патрулировать в местах проведения религиозных мероприятий, где отмечают Пасху. Как рассказали в МВД Беларуси, “первоочередное внимание” инспекторы уделят “своевременному выявлению нетрезвых водителей и бесправников”.

Кроме того, пообещали принять дополнительные меры по пресечению нарушений велосипедистами. Рейдовые группы спецподразделения ДПС “Стрела” запланировали направить в “наиболее аварийные районы” Брестской области.

Ранее Telegraf.news рассказывал об ограничениях для грузовиков на автодорогах Беларуси в летний период. Минтранс установил максимально возможную нагрузку на одиночную ось машины в дни, когда температура воздуха будет выше 25 °С.

Минтранс Беларуси рассказал об ограничениях для грузовиков на дорогах. Кому и когда нельзя будет ездить?

Также мы показывали, как в Бресте на одной из улиц нанесли красно-белую дорожную разметку. Красный цвет для горизонтальной разметки не предусмотрен ПДД.

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