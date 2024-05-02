В Бресте на одной из улиц нанесли дорожную разметку, не предусмотренную ПДД. Что делать водителям?

Опубликовано: 02.05.2024 15:38 , Обновлено: 02.05.2024

В Бресте на улице Ленина нанесли бело-красную дорожную разметку. По правилам дорожного движения, горизонтальная разметка имеет белый либо желтый цвет, но не красный.

Как рассказали в Брестском горисполкоме, такую дорожную разметку нарисовали для “лучшей визуализации” наличия зоны, разделяющей потоки движения транспортных средств.

В ведомстве отметили, что это дорожная разметка 1.16.1. Согласно ПДД, она обозначает островки, которые разделяют транспортные потоки противоположных направлений. То есть водителям при движении следует считать так же, несмотря на красный цвет в разметке.

А в Могилеве на светофорах появились дополнительные светодиодные ленты, которые дублируют сигнал светофора. В Telegram-канале УВД Могилевского облисполкома привели мнения жителей города, которые отметили, что новшество привлекает внимание и повышает реакцию как пешеходов, так и водителей. “Это помогает раньше заметить светофор и сконцентрировать внимание”, - поделилась горожанка.

Ранее Telegraf.news рассказывал о новых дорожных знаках и разметке, которые, как рассказали в столичной Госавтоинспекции, будут использовать около учреждений образования. По информации ГАИ, новой разметкой и знаками обозначат места, которые предназначены для посадки и высадки учащихся.

ГАИ предупредила белорусов о внедрении новых знаков и разметки на дорогах. Когда и что будут значить?