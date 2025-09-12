ГАИ Беларуси объявила «праздничное» усиление на выходные. Куда отправят "Стрелу", а где запустят мотопатрули и "Паутину"?

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Опубликовано: 12.09.2025 13:57 , Обновлено: 12.09.2025

Белорусская Госавтоинспекция объявила об усилении контроля за дорожным движением на ближайшие три дня. Поскольку сразу в нескольких областных центрах в эти выходные запланированы праздничные мероприятия, особое внимание инспекторы пообещали уделить местам массового отдыха людей. Узнали, в какой из регионов на выходные решили отправить "Стрелу" для усиления, где планируют пустить в рейды мотопатрули, а где - усилить контроль за владельцами средств персональной мобильности (СПМ), для которых недавно ввели важные изменения в правила.

“Праздничные” усиления нарядов ДПС

Сразу два областных центра - Гомель и Минск - 13 сентября, во вторую субботу календарной осени, будут отмечать День города. В связи с этим на усиленный режим службы перед выходными перевели не только милицию охраны общественного порядка, но и ГАИ этих двух городов.

В милиции Гомеля предупредили, что места с наиболее массовым пребыванием людей планируют оградить турникетами, а к местам гуляний зрителей пропускать через контрольно-пропускные пункты с использованием стационарных и ручных металлоискателей. Аналогичные меры запланированы и на центральных площадках Минска. Наряды ДПС также приблизят к праздничным площадкам. Как сообщили в МВД, инспекторы будут сосредоточены в первую очередь на пресечении следующих нарушений:

управление транспортом в состоянии опьянения,

нарушения скоростного режима,

несоблюдение правил обгона и проезда пешеходных переходов,

использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств.

В столице по случаю Дня города ко всему прочему намечен мотопарад, в связи с чем в ГАИ призвали зрителей учитывать возможные ограничения на дорогах, которые могут вводиться как для личного, так и общественного транспорта, и прибывать на мероприятие заблаговременно.

А в Гродненской области “праздничное” усиление ГАИ обусловлено фестивалем LIDBEER 2025, который пройдёт в Лиде. В связи с ожидаемым наплывом гостей из разных регионов страны, именно туда решили на выходные отправить в традиционные выходные рейды специальное подразделение ДПС “Стрела” МВД. Гостям фестиваля инспекторы посоветовали избегать “рискованного поведения” на дорогах - не совершать резких маневров на загородных трассах и точно не садиться за руль в пьяном виде после “пивного” фестиваля.

Уязвимые участники на контроле в Гомеле

Кроме того, с 10 сентября в Гомеле усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) уязвимыми участниками дорожного движения. К ним в ГАИ относят пешеходов, велосипедистов и водителей средств персональной мобильности.

“Беспечность уязвимых участников дорожного движения приводит, зачастую, к необратимым последствиям! Несмотря на принимаемые сотрудниками милиции меры, количество происшествий с участием пешеходов, велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности продолжает расти, особенно с приходом осенне-зимнего периода”, - констатировали в областной ГАИ.

Там перечислили основные нарушения, за которыми пообещали следить в рейдах - они же являются главными причинами серьёзных ДТП:

переход проезжей части дороги на запрещающий сигнал светофора или в неустановленном месте,

игнорирование фликеров в темное время суток,

превышении скорости при передвижении на СПМ и велосипеде,

не спешивание при проезде пешеходных переходов,

движение по проезжей части при наличии тротуара, обочины или пешеходной дорожки,

езда в состоянии алкогольного опьянения.

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“Паутина” на Минщине

Тем временем на Минщине всю неделю ГАИ активно раскидывает “Паутину” - так называется специальное рейдвоое мероприятие, в рамках которого инспекторы ловят “грубых” нарушителей - бесправников и пьяных.

На этот раз наряды ДПС направили на наиболее аварийные участки Смолевичского района .

Мотопатрули на Могилёвщине

А в Могилёвской области целевые профилактические мероприятия инспекторы решили устроить для водителей мототранспорта. Мотопатрули пообещали запустить по региону с 12 по 14 сентября , в том числе, с использованием негласного и смешанного контроля.

Основное внимание пообещали уделять тем, кто позволяет себе сесть на “железного коня” в состоянии алкогольного опьянения. Также будут следить за соблюдением скоростного режима, использованием экипировки - шлема и других средств индивидуальной защиты.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно на трассе Р58 «Минск — Мядель» водители заметили новый дорожный знак. Он предупреждает участников движения о контроле с помощью беспилотника. В правилах дорожного движения такого знака нет.

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