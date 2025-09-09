Под Минском заметили новый дорожный знак, предупреждающий о контроле ГАИ

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Опубликовано: 09.09.2025 16:57 , Обновлено: 09.09.2025

На трассе Р58 «Минск — Мядель» водители обнаружили новый дорожный знак. Он предупреждает участников движения о контроле с помощью беспилотника. В правилах дорожного движения такого знака нет.

Фотографию знака, установленного примерно в 25 километрах от столицы, опубликовал портал Tochka.by.

Фото: tochka.by

Знак с надписью «Відэакантроль БПЛА» и изображением дрона размещён под стандартным знаком «Обгон запрещён». На этом участке дороги виден крутой поворот и нанесена сплошная линия разметки. По данным источника, конструкция находится между деревнями Мацки и Шепели. [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?ll=27.504321%2C54.150656&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=13.9” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

Естественно, такое сочетание знаков призвано предупреждать водителей о том, что за соблюдением правил обгона на этом участке дороги ГАИ следит с воздуха. Проигнорировавшим предупреждение может грозить штраф и/или лишение прав на срок до 1 года, согласно КоАП РБ.

Использование дронов для контроля дорожной обстановки для ГАИ не в новинку. О результатах таких рейдов не раз сообщали журналисты Telegraf.news. Инспекторы используют беспилотники для выявления неправомерного выезда на встречную полосу или непропуска пешехода.

Однако установка предупреждающих знаков о таком контроле — это новая практика на белорусских дорогах.

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