Что будет с белорусами, не успевшими зарегистрировать СПМ? Кубраков дал обещание
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 10 сентября рассказал, будут ли наказывать белорусов, которые не успели до определенного срока зарегистрировать свое средство персональной мобильности (СПМ) в ГАИ (некоторые решили приравнивать к мопедам или мотоциклам).
“Никто никого не будет привлекать к административной ответственности. Рекомендовать, рассказывать, объяснять, куда обратиться - да, будут. Но привлекать к ответственности не будут”, — пообещал глава МВД.
Он пояснил, что будет делать ведомство, если кто-то не успеет зарегистрировать СПМ.
“Те, кто не успеет, либо мы проанализируем, что на сегодня необходимо принять какие-то меры, мы обратимся на имя главы государства и продлим действие данного указа. Для того чтобы еще дать время перерегистрировать данные средства индивидуальной мобильности”.
Напомним, в Беларуси с 1 сентября по указу Президента № 295 от 5 августа вступили в силу обновлённые правила дорожного движения. Одно из главных изменений коснулось средств персональной мобильности (СПМ). Некоторые из них теперь могут быть приравнены к мопедам или мотоциклам и потребуют регистрации в ГАИ.
Так, для владельцев СПМ, скорость которых превышает 25 км/ч, в указе прописан упрощённый порядок регистрации. Он будет действовать до 1 сентября 2026 года.
Журналисты Telegraf.news разобрались, кому из владельцев самокатов, сегвеев и моноколёс нужно проходить эту процедуру, и как это сделать сейчас в упрощённом порядке.
Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции