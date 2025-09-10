Что будет с белорусами, не успевшими зарегистрировать СПМ? Кубраков дал обещание

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Опубликовано: 10.09.2025 17:37 , Обновлено: 10.09.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 10 сентября рассказал, будут ли наказывать белорусов, которые не успели до определенного срока зарегистрировать свое средство персональной мобильности (СПМ) в ГАИ (некоторые решили приравнивать к мопедам или мотоциклам).

“Никто никого не будет привлекать к административной ответственности. Рекомендовать, рассказывать, объяснять, куда обратиться - да, будут. Но привлекать к ответственности не будут”, — пообещал глава МВД.

Он пояснил, что будет делать ведомство, если кто-то не успеет зарегистрировать СПМ.

“Те, кто не успеет, либо мы проанализируем, что на сегодня необходимо принять какие-то меры, мы обратимся на имя главы государства и продлим действие данного указа. Для того чтобы еще дать время перерегистрировать данные средства индивидуальной мобильности”.

Напомним, в Беларуси с 1 сентября по указу Президента № 295 от 5 августа вступили в силу обновлённые правила дорожного движения. Одно из главных изменений коснулось средств персональной мобильности (СПМ). Некоторые из них теперь могут быть приравнены к мопедам или мотоциклам и потребуют регистрации в ГАИ.

Так, для владельцев СПМ, скорость которых превышает 25 км/ч, в указе прописан упрощённый порядок регистрации. Он будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Журналисты Telegraf.news разобрались, кому из владельцев самокатов, сегвеев и моноколёс нужно проходить эту процедуру, и как это сделать сейчас в упрощённом порядке.

Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции