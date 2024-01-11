Минторг Казахстана обвинил Беларусь в "воспрепятствовании" перевозке грузов через границу

Опубликовано: 11.01.2024 16:26 , Обновлено: 11.01.2024

Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев обвинил Беларусь в создании "технического барьера" на границе и "воспрепятствовании" перевозке грузов, из-за чего казахстанским грузовикам приходится простаивать в очередях на границе Беларуси с Евросоюзом по несколько суток. Если проблема не будет решена, он пригрозил официально обратиться в Евразийскую экономическую комиссию.

По словам Шаккалиева, проблема фур на белорусской границе остро стоит с 8 января, и Минторг Казахстана уже обсуждал её с коллегами из России и Беларуси, сообщило международное информационное агентство “Казинформ”.

“Этот вопрос мы официально направим в комиссию, мы ждем от них ответа. Я считаю, что это воспрепятствование. Говорится, что это технический барьер, но это барьер”, - заявил Шаккалиев, подчеркнув, что “этого не должно быть”.

По его словам, в отсутствие положительного решения действия белорусской стороны будут “официально признаны препятствием”, поскольку складывающаяся ситуация на границе “не соответствует условиям интеграции Евразийского экономического союза”.

Шаккалиев пояснил, что белорусская сторона объясняет всё “вопросами безопасности”, но в Казахстане “к этому вопросу относятся иначе”.

“Это ограничивает движение товаров. Если мы не сможем урегулировать вопрос на должном уровне, мы официально внесем его на рассмотрение комиссии как препятствие”, - заявил он.

Между тем, что Госпогранкомитет Беларуси практически ежедневно фиксирует “задержки в оформлении большегрузов” на границе с Литвой и Латвией, обвиняя в этом коллег из соседних государств. По данным на 11 января, задержки были во всех литовских пунктах пропуска и латвийском Патерниеки (Григоровщина). В ГПК сообщили, что литовские коллеги пропустили на территорию своей страны 37% фур от нормы, а латвийские — 36%.

Фото: ГПК РБ

Ранее Телеграф сообщил, что по белорусскому гостелеканалу ОНТ 22 декабря заявили, ссылаясь на неназванный источник,что власти Литвы готовятся закрыть ещё два пропускных пункта на границе с Беларусью.

Литва может закрыть ещё два КПП на границе с Беларусью — ОНТ. Что сказали в Вильнюсе?