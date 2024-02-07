Эту ошибку при торможении допускают даже опытные водители. А как правильно?

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Опубликовано: 07.02.2024 14:10 , Обновлено: 07.02.2024

Современные автомобили прощают многие ошибки в технике вождения. Однако неправильная эксплуатация рано или поздно скажется на техническом состоянии любого автомобиля. Простой пример - неправильное торможение при подъезде к перекрестку или светофору. Как это следует делать с точки зрения срока службы компонентов нашего автомобиля?

Торможение с выжатым сцеплением

Некоторые водители предпочитают, прежде чем переключить передачу в нейтральное положение, как можно дольше ездить, просто удерживая сцепление выжатым. При необходимости они могут сразу отпустить сцепление и восстановить движение. Однако это большая ошибка. Ведь такой способ является потенциально самым дорогостоящим.

Важно помнить, что чрезмерное использование сцепления значительно сокращает срок его службы и связанных с ним компонентов. Если вы слишком часто используете этот способ приближения к перекрестку/светофору, сцепление придется заменить быстрее, чем в автомобилях, водители которых используют метод торможения двигателем.

А можно ли тормозить на нейтралке?

Еще одна любимая техника водителей — приближение к светофору или перекрестку на свободном ходу. Когда водитель видит, что светофор загорелся красным, он переключает коробку передач на нейтральную передачу. Используя пониженное сопротивление, он останавливается перед линией.

Многие сторонники этого метода приводят в качестве аргумента снижение расхода топлива. В каком-то смысле они правы. Двигателю требуется меньше топлива на низкой скорости. Однако проблема начинается, когда водителю нужно быстро среагировать в экстренной ситуации, например, ускориться. Пока водитель включит нужную передачу (в зависимости от скорости и оборотов двигателя), чтобы набрать ход, драгоценные секунды будут потеряны.

Кроме того, замедление только при использовании тормоза приводит к ускоренному износу тормозных колодок и дисков.

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Как лучше всего тормозить?

Многие эксперты советуют совершать торможение двигателем. Это не что иное, как понижение передачи в нужный момент, чтобы автомобиль быстро терял скорость без необходимости нажимать на тормоз.

Список преимуществ этого метода длинный. Например:

расход топлива при торможении двигателем равен нулю;

это не приводит к чрезмерному износу сцепления;

снижается износ тормозных колодок и дисков, не выделяются частиц, которые образуются при трении колодок о диски.

Не зря именно этот способ замедления является наиболее часто рекомендуемым при приближении к перекрестку или светофору.

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