Как правильно тормозить на механике? Нашли технику, которая сэкономит топливо и запчасти

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Опубликовано: 09.08.2023 10:35 , Обновлено: 09.08.2023

В результате частой эксплуатации в автомобилях уменьшается срок службы запчастей. Особенно этому подвержены двигатель и тормоза. Однако на автомобилях с механической коробкой передач можно не только сэкономить топливо, но и снизить риск поломки. Главное — выбрать правильную технику торможения. О ней слышали почти все, однако мало кто применяет на практике. А зря.

Для этой техники не нужны специальные навыки, но она требует от водителей особого чутья. Специалисты рекомендуют использовать ее для минимизации последствий эксплуатации автомобиля.

Речь идет о торможении двигателем.

Что такое торможение двигателем?

Обычно во время движения, если мы хотим затормозить, то просто нажимаем на тормоз. Если систематически делать это резко и внезапно, можно повредить одну из самых важных частей автомобиля — двигатель.

Для поддержания хорошего состояния автомобиля специалисты рекомендуют использовать торможение двигателем, которое не только снижает последствия интенсивной эксплуатации автомобиля, но и экономит топливо.

Это действие заключается в замедлении автомобиля после отпускания педали газа и понижения передачи . При этом создается сопротивление в системе трансмиссии, что автоматически заставляет автомобиль замедляться не резко, а плавно и контролируемо.

[info_b]В автомобилях с автоматической коробкой передач достаточно отпустить газ, и автомобиль автоматически начнет снижать передачу.[/info_b]

Как выбирать передачу при торможении двигателем?

Есть несколько шагов, которые нужно предпринять, когда дело доходит до торможения двигателем, и сначала может потребоваться несколько попыток, чтобы освоиться. Одна из самых важных вещей, о которой следует помнить, это ваша безопасность при торможении двигателем, поэтому сначала вам следует потренироваться на ровных, малолюдных и сухих дорогах.

Торможение двигателем осуществляется по-разному в зависимости от трансмиссии легкового автомобиля.

Для постепенного замедления нужно снять ногу с газа и переключиться на более низкую передачу, а затем медленно отпустить сцепление. Важно позволить автомобилю катится до тех пор, пока обороты и скорость движения не позволят вам переключиться на передачу ниже.

[info_b]Переключаться нужно на одну передачу за раз.[/info_b]

Это начнет замедлять машину и позволит вам не нажимать на тормоза. Затем вы можете безопасно остановить автомобиль, используя сцепление и тормоз, чтобы свести к минимуму износ.

Когда лучше тормозить двигателем?

Существуют ситуации, при которых торможение двигателем будет гораздо лучше традиционного торможения. Прежде всего, при движении по склону. Дело в том, что автомобиль автоматически сильно разгоняется, и для его остановки требуется большое усилие. Если в такой ситуации использовать тормоз, то система может быстро перегреться, и вы потеряете контроль над автомобилем. Торможение двигателем позволяет избежать этого. Кроме того, снижается риск повреждения деталей автомобиля.

Однако в экстренной ситуации, когда дорожное покрытие скользкое и мокрое, такой способ торможения не рекомендуется, так как можно легко уйти в занос. Аналогично, если необходимо быстро затормозить, чтобы избежать столкновения, лучше использовать тормоз.

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