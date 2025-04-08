"Это эмоция" — В "Белоруснефти" и Минэкономики рассказали, сколько стоит зарядить электромобиль дома и какие льготы есть для владельцев

Опубликовано: 08.04.2025 16:25 , Обновлено: 08.04.2025

Количество электромобилей и зарядных станций в Беларуси стремительно растет. По данным на 1 января 2025 года, в стране зарегистрировано 28,5 тыс. таких авто, а к 2031 году их число может достичь 250–300 тыс. На пресс-конференции 8 апреля представители Министерства энергетики, Министерства экономики и «Белоруснефти» раскрыли детали: какие льготы есть для владельцев электрокаров, сколько стоит домашняя зарядка и как будет расширяться сеть электрозаправок.

Начальник управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Министерства энергетики Константин Аношенко сообщил, что сейчас сеть электрозаправок насчитывает порядка 1,4 тыс. комплексов.

«Увеличение количества электромобилей не могло не отразиться и на увеличении потребления электроэнергии. За 2024 год на цели заправки было потреблено порядка 40 млн. кВт.ч, что практически в 2 раза больше, чем в 2023 году», — отметил специалист.

По словам спикера, Минэнерго заинтересовано в дальнейшем развитии зарядных комплексов рядом с многоквартирными жилыми комплексами, на парковках и паркингах, рядом с торговыми комплексами, особенно, если это будут медленные зарядные станции.

«Владельцы электромобилей приезжают вечером в такие места и производят зарядку в ночной период. Для энергетической системы этот режим выгоден. Мы оптимизируем работу оборудования, повышаем эффективность и для нас такой потребление электрической энергии на благо. А для потребителей установлен пониженный ночной тариф», — отметил Константин Аношенко.

По его словам, государство старается устанавливать наиболее приемлемые тарифы на электроэнергию и сдерживать их рост.

«Если взять калькулятор и посчитать, сколько стоит сто километров пробега для электромобиля и для транспорта на традиционном топливе, то однозначно будет сделан выбор в пользу электротранспорта. Для еще более экономных установлены дифференцированные тарифы день-ночь. Зарядка ночью позволяет еще больше сэкономить», — еще раз подчеркнул спикер.

Фото: Malanka

«Будут заправлять подкрашенным электричеством» — В TikTok показали «белорусский электромобиль». Подписчики задали много вопросов

“15 копеек за один кВт.ч”

Заместитель генерального директора РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» Андрей Котик отметил, что электромобиль гораздо эффективнее, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

«Стоимость нового электромобиля составляет 12 900 долларов с полным комплексом технических решений для передвижения в городе и за городом, а экономия на топливе колоссальная. Расходники с точки зрения затрат не сопоставимы. Если еще задумываться об экологии, то альтернативы нет. К сожалению, население об этом еще не широко знает. Не знают, что если у вас есть частный дом, заправлять автомобиль стоит 15 копеек за один кВт/ч”, — сказал эксперт.

По его словам, отличаются и эмоции при вождении.

«Когда вы нажимаете на педаль газа, это новые ощущения по тому ускорению, которое есть у электромобиля. Да это и экология, но и что еще более важно — это эмоция. За электротранспортом будущее”, — считает Андрей Котик.

Начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Юрий Иванов заметил, что изучался мировой опыт и в Беларуси один из самых широких перечней льгот для электромобилей.

«И таможенные пошлины нулевые, и на прежнем уровне остался утилизационный сбор для физлиц и юрлиц. С точки зрения государства установлены максимальные льготы для внедрения электромобилей в стране», — подчеркнул он.

Кто хочет быстрее

По словам Андрея Котика, также будет развиваться и сеть супербыстрых электрозаправок.

«Думаю, что таких заправок в Минске будет больше. Уже на данном этапе есть три локации, где стоят станции с мощностью 300 кВт и выше. Они позволяют электромобилю заряжаться за то время, к которому привыкли на АЗС заправляться топливом. Это будущее», — заключил специалист.

Он также отметил, что с 1 мая заработает государственный портал установки зарядных станции, благодаря которому в несколько кликов можно будет выбрать локацию для станции, выбрать подрядчика, подписать договор и установить оборудование.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук (НАН) Александр Белевич назвал сумму, за которую хотят продавать первый белорусский электрокар. По его словам, сейчас идет работа с поставщиками и изготовителями для выхода на эту цену.

«Не уступает китайским аналогам» — В Академии наук рассказали, за сколько хотят продавать первый белорусский электромобиль