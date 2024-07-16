Эта скрытая функция большинства автомобилей поможет в жару. Какую кнопку нужно нажать?

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Опубликовано: 16.07.2024 10:56 , Обновлено: 16.07.2024

Что можно сделать, чтобы избежать теплового удара, садясь за руль нагретого солнцем автомобиля в жаркую погоду? На самом деле, не все белорусы знают о скрытой функции, которая есть в большинстве авто возрастом до 10 лет. А то и старше.

Проблема тут в том, что не все водители читали инструкцию к своим автомобилям, а множество разных функций часто сбивает с толку. Информация же о важных при этом просто проходит мимо внимания владельцев.

Функция автоматического «опускания/поднятия» стекол незаменима в жаркую погоду и имеется в подавляющем большинстве автомобилей, оснащённых электростеклоподъемниками и центральным замком.

Новость Телеграф

Пользоваться ей просто. Нажатие и удерживание кнопки закрытия авто приводит к закрытию окон даже после того, как вы вышли из автомобиля. Аналогично действует кнопка открывания машины. Только в результате все стекла опустятся.

Это, в свою очередь, позволяет вначале быстро проветривать салон и снизить температуру, если она стояла на солнце. А потом наоборот - поднять стекла и позволить кондиционеру делать свое дело.

Помните, что не стоит находиться в перегретой машине. Для начала там надо установить необходимую температуру. И полагаться только на климат-контроль или даже простой кондиционер нельзя. Надо проветривать.

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Помните, что с приходом в Беларусь аномально высоких температур количество ДТП на дорогах увеличилось. Ол этом прямо заявили в МВД Беларуси. В связи с чем ведомственное издание “На страже” опубликовало чек-лист “Водителям в жару”, который напомнил, что следует делать, а чего нельзя допускать при пользовании автомобилем в жаркую погоду.

Первое, о чём следует позаботиться в жару, так это о том, чтобы в салоне автомобиля не оставались дети и животные, напомнили в ведомстве. В запертой машине воздух нагревается за полтора часа до 60°C. При одном открытом окне — до 53°C, а при двух — до 47°C. Об остальных правилах читайте по ссылке ниже:

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