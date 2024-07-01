В ГАИ "запретили" белорусам заправлять полный бак и включать кондиционер на самой низкой температуре. Что произошло?

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Опубликовано: 01.07.2024 12:11 , Обновлено: 01.07.2024

С приходом в Беларусь аномально высоких температур количество ДТП на дорогах увеличивается, отметили в МВД Беларуси. Телеграм-канал ведомственного издания "На страже" опубликовал чек-лист "Водителям в жару", который напомнил, что следует делать, а чего нельзя допускать при пользовании автомобилем в жаркую погоду.

Первое, о чём следует позаботиться в жару, так это о том, чтобы в салоне автомобиля не оставались дети и животные, напомнили в ведомстве. В запертой машине воздух нагревается за полтора часа до 60°C. При одном открытом окне - до 53°C, а при двух - до 47°C. Хотя в последнем случае взрослый и может выдержать такую температуру и перенести её при отсутствии проблем со здоровьем рисковать не стоит.

Как должен выглядеть алгоритм действий при посадке в автомобиль, который постоял на солнце?

Сев в машину, необходимо сразу же открыть окна. Заведите двигатель и дождитесь, когда тёплый воздух уйдёт от лобового стекла. Только тогда можно включить кондиционер. Если включить его сразу, то лобовое стекло может попросту растрескаться от контраста температур. В некоторых авто, особенно тёмного цвета, температура может приближаться к 100°C. Пока салон автомобиля охлаждается и проветривается, лучше подождать снаружи. В последующем лучше всегда выбирать места для парковки в тени.

“А ещё исключите попадание солнечных лучей на бутылки с водой, очки и другие предметы, которые могут создать эффект линзы и вызвать возгорание. Также не рекомендуется вообще оставлять в салоне зажигалки, телефоны, пауэрбанки и другие девайсы с аккумуляторами”, - подчеркнули в милиции.

Не допускайте главную ошибку, при использовании кондиционера

Фото: телеграм-канал "Милиция Беларуси. Мы - НА СТРАЖЕ"

Пользуясь кондиционером, не стоит соблюдать типичную ошибку всех автомобилистов и понижать температуру до минимума . При таком контрасте можно запросто простудиться или даже заработать бронхит. Безопасный температурный режим в салоне меньше уличной на 5 градусов .

Фото: телеграм-канал "Милиция Беларуси. Мы - НА СТРАЖЕ"

В ведомстве напомнили, что состояние в духоту, “близко к алкогольному опьянению”, и ДТП в жаре случаются чаще, чем холодное время. Водителям, которые почувствовали себя дурно, следует остановиться в тени, чтобы отдохнуть и проветрить салон. Важно иметь с собой прохладительные напитки и препараты, которые могут облегчить состояния при жаре: “Корвалол”, “Валидол”, “Нитроглицерин”.

Не заправляйте в жару полный бак

Фото: телеграм-канал "Милиция Беларуси. Мы - НА СТРАЖЕ"

Не стоит заправлять в жаркую погоду полный бак. При воздействии высоких температур на солярку и бензин топливо начинает расширяться. Достаточно будет заполнить бак на 3/4.

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