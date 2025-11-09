Ещё в одной модели Lada нашли неисправности руля. В АвтоВАЗе их назвали "особенностями конструкции"

Опубликовано: 09.11.2025 16:44 , Обновлено: 09.11.2025

Российскиа автомобили Lada Largus могут быть сняты с реализации и признаны не соответствующими требованиям безопасности. Причиной стали массовые жалобы владельцев на критическую неисправность рулевого управления, которая проявляется в холодную погоду. Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash.

Росстандарт направил «АвтоВАЗу» уведомление после обращения Национального автомобильного союза (НАС). Водители жаловались, что с наступлением холодов руль начинает сильно «затягивать» или «закусывать», что создает реальный риск дорожно-транспортных происшествий.

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В ответ на это на заводе в Ижевске с 21 октября проводятся проверки компонентов и тестовые испытания. По их итогам производитель обязан представить официальный отчет. В письме Росстандарта указано, что до завершения работ «АвтоВАЗ» установил ограничение на продажи всех товарных автомобилей Lada Largus, однако на данный момент их реализация полностью не остановлена.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» Телеграм-каналу заявили, что на сегодняшний день не получали от Росстандарта дополнительных писем после первоначального запроса. На него готовится официальный ответ.

В российской компании подчеркнули, что «никаких запретов в запросе Росстандарта не содержится», а в дилерскую сеть уже направлены рекомендации с механизмом устранения и профилактики данной «особенности конструкции».

Ранее НАС, после многочисленных жалоб потребителей и отписок от дилеров, которые советовали владельцам «просто ездить дальше», направил официальные письма в «АвтоВАЗ» и Росстандарт с требованием запустить полноценную отзывную кампанию.

Это уже не первый громкий случай с продукцией «АвтоВАЗа». Ранее автодилеру пришлось выплатить компенсацию в 4 млн российских рублей жителю Перми за бракованную Lada Granta. Сумма выплаты в 5,5 раз превысила стоимость самого автомобиля.

На фоне этих проблем компания «АвтоВАЗ» продолжает развивать линейку своих брендов, зарегистрировав новое товарное обозначение — Lada Salut.

Ранее в российском Телеграм-канале с миллионом подписчиков “Клиент всегда прав” появились фото и видео последствий аварии после заклинившего руля, как заявила пострадавшая водитель.

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