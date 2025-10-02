Первый подтвержденный случай? Lada Vesta трижды перевернулась "из-за заклинившего руля"

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Опубликовано: 02.10.2025 16:09 , Обновлено: 02.10.2025

В российском Телеграм-канале с миллионом подписчиков "Клиент всегда прав" появились фото и видео последствий аварии после заклинившего руля, как заявила пострадавшая водитель.

Согласно источнику, машина трижды перевернулась, когда у машины заклинило руль прямо на трассе. Затем она вылетела в кювет.

В Телеграм-канале утверждают, что девушка за рулём получила серьезные травмы позвоночника, а подушки безопасности и система оповещения о ДТП “Эра-глонасс” не сработала.

“Это первый зафиксированный случай ДТП из-за отказа руля после признанной массовой проблемы АвтоВАЗа. Юристы готовят для компании крупный иск”, - сообщили в ТГ-канале.

АвтоВАЗ прокомментировал сообщение, заявив, что не получал информацию про ДТП.

«К настоящему моменту горячая линия Lada не получала в свой адрес никаких обращений по поводу похожей ситуации. Безусловно, АвтоВАЗ заинтересован в разборе и анализе подобных инцидентов в случае, если они произошли, однако на фото, которые публикуются в сети интернет, автомобиль представлен со снятыми государственными регистрационными знаками. Оставим за скобками логику этого решения, а пока что просим воздержаться от необоснованных преждевременных выводов и обвинений», — заявили на АвтоВАЗе в комментарии для “Известий”.

Ранее, в августе, российский производитель запустил сервисную кампанию без отзыва машин. Производитель объявил о проверке прошивки машин второго поколения.

«Дополнительная операция связана с алгоритмом действий при остановке и рестарте двигателя, который полностью описан в инструкции по эксплуатации автомобиля (между этими действиями необходимо выждать 5 секунд)», — ответили тогда на АвтоВАЗе на жалобы владельцев Lada Vesta на то, что машина внезапно блокирует руль и не даёт ею управлять.

Российский автопроизводитель заверил, что это не обязательный ремонт и не требует отзывной кампании, “направленный на устранение выявленных недостатков, в том числе потенциальных”.

В свою очередь, Национальный автомобильный союз России(НАС) обратился в Росстандарт с требованием проверить случаи блокировки рулевого колеса на Lada Vesta.