В России рухнули продажи Lada. Что придумали в Кремле, чтобы спасти АвтоВАЗ?

Опубликовано: 04.07.2025 08:10 , Обновлено: 04.07.2025

В России за пять месяцев 2025 года продажи новых автомобилей Lada в России сократились на 26%. Тем временем в министерстве промышленности и торговли РФ считают, что по итогам года падение может достигнуть даже 40%. О чем заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Причин кризиса продаж российских легковушек оказалось три. Во-первых, это китайская конкуренция. В АвтоВАЗе уже обвинили китайских автопроизводителей в агрессивной ценовой политике, что сделали китайские легковушки более привлекательными для покупателей.

А тут ещё высокая ключевая ставка Центробанка РФ затруднило покупку автомобилей в кредит россиянами.

Не стоит забывать и о технологическом отставании российского производителя, который объявлял в качестве прорыва внедрение на своих автомобилях ABS, автоматических стеклоподъёмников и коробки автомат (китайского производства).

В итоге, власти РФ прислушались к просьбам «АвтоВАЗа» поддержать местного производителя, который не справляется с возросшей конкуренцией со стороны китайских производителей автомобилей.

Чтобы не допустить падения продаж продукции АвтоВАЗа, министерство предложило увеличить скидки по программам поддержки спроса автопрома, утверждает Алиханов в Совете Федерации.

Цифры и других подробностей российский чиновник не привел, но заверил, что министерство «полноценно восстанавливает» программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Ранее Telegraf.news писал, что российский автомобильный рынок практически рухнул в мае 2025 года, и в пятерке лидеров по падению продаж оказался родной для россиян АвтоВАЗ. Согласно данным агентства “Автостат”, в мае продажи автомобилей этой марки в России сократились на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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