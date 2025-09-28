Ещё одна сеть зарядок подняла тарифы для электромобилей в Беларуси

Опубликовано: 28.09.2025 09:16 , Обновлено: 28.09.2025

Сеть зарядных станций Evika!, владельцем которой является госкомпания РУП "Белтелеком", обновила тарифы на зарядку электромобилей в сторону их увеличения.

С 6 октября 2025 года цены вырастут как для простых белорусов, так и для компаний:

Для физлиц новая цена зарядки переменным током составит 47 копеек за 1 кВт/ч (сейчас 43 копеек). Таким образом рост составит 9,3%.

Для юридических лиц и ИП цены вырастут до 39 копеек (сейчас 36), а рост дойдет до 8,3%.

Тарифы на зарядку постоянным током (DC):

Физические лица: 63 копейки (сейчас — 56) → рост на 12,5%,

Юридические лица и ИП: 53 копейки (сейчас — 49) → рост на 8,2%.

Таким образом, наибольшее подорожание ожидается для физических лиц, использующих быструю зарядку постоянным током.

Также “Белтелеком” по примеру “Маланки” ввел тариф на использование зарядных станций с 6:00 до 22:00 без необходимости.

Тариф «Занятие зарядного порта после окончания заряда» будет начинать работать спустя 30 минут после окончания зарядки.

«Такая мера призвана стимулировать водителей своевременно освобождать порты, что позволит сократить время ожидания и повысить пропускную способность станций для всех пользователей», – заявили в РУП «Белтелеком».

Напомним, что 1 марта 2025 года «Белтелеком» уже повышал тарифы на зарядку электромобилей на своих станциях Evika для физических и юридических лиц.

Теперь не самая дешёвая. Сеть Evika решила поднять цены на зарядку электромобилей

Тем временем, сеть зарядных станций «Маланка» повысила тарифы с 1 августа 2025 года.

Malanka подняла цены на подзарядку авто с 1 августа. На сколько?