Ещё один крупный белорусский банк поднял ставки по кредитам на Belgee

Опубликовано: 19.01.2026 11:32 , Обновлено: 19.01.2026

Ещё один крупный банк страны - "Беларусбанк" - поднял процентную ставку по автокредитам, предлагаемым на машины марки BELGEE, производимые на заводе под Борисовом. Узнали обновлённые условия кредитования.

Ставки по целевому автокредиту “Беларусбанк” догнал до минимальной ставки своих конкурентов - теперь самая выгодная ставка по кредиту на Belgee - 8% . Таким образом, банк одномоментно повысил “стоимость” кредита в полтора раза - прежняя ставка была всего 5%.

Речь о ставке, которая действует в так называемом грейс-периоде на модели S50, X50, X70, X80 - он длится в общей сложности 3 года. Если кредит не погасить за первые 36 месяцев, на остаток по кредиту начнут начислять проценты уже по полной, а не льготной ставке. Вот её “Беларусбанк”оставил прежней - 16,25% годовых.

Кстати, такая же основная ставка и у “Белагропромбанка”, который в начале года также поднял ставку в льготном периоде, и у “Белгазпромбанка” (правда, здесь выше льготная ставка - 8,5% годовых).

Крупный банк удвоил ставки кредитов на Belgee и Geely

А вот в “БНБ-Банке” кредитная ставка в основной период ниже - 16,07%, зато в грейс-период, который длится также первые 36 месяцев, придётся платить больше - 8,99% годовых.

Кстати, в прошлом месяце именно этот банк предложил взять Geely или BelGee под рекордно низкие 1,99%. Но прежде, чем бежать оформлять кредитный договор на таких сладких условиях, будущим автомобилистам следует учесть два важных нюанса.

Белорусам предложили взять Geely и BelGee в кредит по 1,99%. Есть два нюанса