Белорусам предложили взять Geely и BelGee в кредит по 1,99%. Есть два нюанса

Опубликовано: 09.12.2025 09:25 , Обновлено: 09.12.2025

Взять новую Geely или BelGee теперь можно в кредит всего по 1,99%. Такую низкую ставку по автокредиту недавно установил один из белорусских банков. Но прежде, чем оформить кредитный договор, будущим автомобилистам следует учесть два важных нюанса.

Максимально привлекательную ставку по автокредиту - всего 1,99% годовых - предложил белорусам БНБ-Банк. Но оформить автокредит на таких условиях можно только онлайн, через фирменное мобильное приложение банка. Заявка на кредит оставляется там же, то есть подать документы можно прямо из автосалона. В банке пообещали, что на рассмотрение онлайн-заявки уйдёт не более двух часов. В случае одобрения заявки деньги будут перечислены напрямую автодилеру посредством безналичного перевода.

Впрочем, оформляя такой автокредит, следует учесть, что низкая ставка будет действовать совсем недолго - всего полгода (точнее - первые 180 дней). Далее платить по кредиту придётся гораздо больше - 17,5% годовых .

В остальном же условия кредитования схожи с теми, что банк предлагает по другим автокредитам на технику белорусско-китайских марок Geely и BelGee. За счёт средств банка можно закрыть до 90% стоимости машины (в зависимости от конкретной модели), а сам кредит выдают на срок до 84 - 120 месяцев.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре ставки по автокредитам на машины, выпускаемые белорусско-китайским предприятием «БЕЛДЖИ», понизили сразу несколько крупных белорусских банков - Беларусбанк и Сбер Банк. Кроме того, в ещё одном белорусском банке - Белагропромбанке - появились особые льготы по автокредиту для одной категории покупателей, желающих обзавестись собственной машиной марки BELGEE. Если для большинства покупателей ставка в грейс-периоде в банке составляет 3,9% , то есть на уровне остальных банков, то одной категории её снизили до 3,5% годовых.

Один из банков снизил до 3,5% ставку по кредиту на BELGEE для одной категории белорусов