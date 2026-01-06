Крупный банк удвоил ставки кредитов на Belgee и Geely

Опубликовано: 06.01.2026 11:56 , Обновлено: 06.01.2026

Один из крупных белорусских банков изменил условия по популярному автокредиту. Его выдают на автомобили марок Belgee и Geely в рамках партнерских программ с белорусско-китайским производителем "БЕЛДЖИ". Теперь кредитная программа обойдётся покупателям в два раза дороже.

Пересмотреть ставки по льготному автокредиту в начале нового года решил Белагропромбанк, о чём официально уведомил своих клиентов. Теперь обслуживать кредит на машины под марками Belgee и Geely будет дороже - размер процентной ставки в грейс-периоде (он длится в общей сложности 3 года) увеличили сразу вдвое - с 3,9% до 8% .

Впрочем, даже после повышения условия кредитования можно считать льготными, если учесть, что обычный автокредит, которые банки выдает на авто и электрокары других марок, выдаётся под 17,9%, то есть более чем в 2 раза выше, чем новая ставка для продукции “БЕЛДЖИ”.

Одновременно с этим Белагропромбанк увеличил объём кредитования на белорусско-китайский кроссовер X50 . Теперь за счёт средств банка можно закрыть не 60%, а 75% стоимости этого авто. То есть собственная стартовая сумма, с которой можно претендовать на эту модель, уменьшилась. Теперь чтобы купить X50 в минимальной комплектации нужно иметь в кармане всего 16,5 тыс. рублей, а не 26,4 тыс. рублей, как раньше (полная стоимость стандартной модели кроссовера стартует от 66 тыс. рублей).

А вот модель купе-кроссовера Geely Tugella из программы льготного кредитования исключили.

Неизменными остались условия супер-льготного кредита, который предлагают семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Они, как и прежде, первые 3 года могут платить за кредит всего 3,5% годовых. Ставку по окончании грейс-периода также оставили неизменной - 15,25% годовых.

Кстати, в прошлом месяце другой белорусский банк и вовсе предложил взять Geely или BelGee под рекордно низкие 1,99%. Но прежде, чем бежать оформлять кредитный договор на таких сладких условиях, будущим автомобилистам следует учесть два важных нюанса.

Белорусам предложили взять Geely и BelGee в кредит по 1,99%. Есть два нюанса