Эксперты по безопасности рекомендовали не использовать некоторые чехлы и накладки на руль. Какие могут привести к смерти?

Опубликовано: 09.11.2023 08:16 , Обновлено: 09.11.2023

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), которое является одним из агентств Министерства транспорта США, предостерегло водителей от использования специальных чехлов и накладок на руль. Как показала практика, в некоторых случаях при аварии эти декоративные элементы тюнинга могут стать причиной дополнительных травм, а потенциально - и вовсе смертельного исхода.

О каких чехлах на руль идёт речь?

Безусловно, речь не идёт обо всех накладках на руль: водителей призывают воздержаться от чехлов с декоративными элементами, такими как стразы, которые стали популярными в последнее время, а также от размещения аналогичных декоративных эмблем по центру рулевого колеса, где вообще-то скрывается подушка безопасности.

[info_b]Специальную оплетку для рулевого колеса водители с давних лет использовали не только для внешнего тюнинга автомобиля: помимо декоративной функции она также имеет и практические цели. Так, покрывая руль автомобиля специальным чехлом, водитель дополнительно защищает его от грязи и потертостей, надолго сохраняя его товарный вид. Кроме того, оплётка утолщает руль и делает его менее скользким, поэтому водителю удобнее держать его и управлять авто.[/info_b]

Причиной для официального обращения NHTSA к водителям стал случай, когда из-за декоративной эмблемы на руле водитель, попав в ДТП, лишился зрения на одном глазу. NHTSA подчеркнули, что в момент аварии, особенно при срабатывании подушки безопасности, все эти мелкие элементы украшения рулевого колеса превращаются в настоящую шрапнель, которая с огромной скоростью летит прямо в лицо водителю и “может привести к серьезным травмам или смерти”.

Впрочем, это не относится к штатному логотипу, подчеркнули в американском управлении: если они были предусмотрены производителем, следовательно, они были спроектированы так, чтобы не мешать корректной работе подушки безопасности и не представлять угрозы водителю и пассажирам в случае аварии. А вот тех, кто использует подобные не заводские, а покупные элементы тюнинга, в NHTSA призвали “снять их как можно скорее” и “воздержаться от покупки таких аксессуаров”.

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