Дворники скрипят и оставляют разводы на стекле авто? Вот как это исправить за 0 копеек

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.01.2025 11:12 , Обновлено: 17.01.2025

Холодный сезон с непредвиденными осадками и перепадами температур - настоящее испытание для всех, в том числе для автомобилей. А плохая видимость на дорогах и постоянная необходимость пользоваться "дворниками", которые чаще всего размазывают все по стеклу - одна из самых неприятных проблем для водителей зимой. А возможно, вас давно раздражает характерный скрип? Не спешите бежать за новыми щетками и "пшикалками". Оставьте эту неприятность позади раз и навсегда. Есть простой бесплатный способ.

Все, что вам нужно - это обычная ткань или салфетка. Многие даже не заглядывают под дворники, а зря. Именно там кроется корень проблемы, а именно грязь, остатки листьев и другой мусор, который мешает резинкам плотно прилегать к стеклу и качественно справляться со своей работой. В этом же и причина их скрипения или полос на стекле. Просто протрите свои стеклоочистители тканью. Это быстрое и простое решение поможет восстановить их правильное функционирование.

Может случиться и так, что вы воспользовались нашим методом, но проблема не решилась. Вы купили новые “дворники”, но и это не помогло. В таком случае решающее значение может иметь правильное расположение рычага стеклоочистителя. Резиновые лезвия должны скользить по стеклу под прямым углом и иметь возможность свободно перемещаться. При необходимости рычаг стеклоочистителя можно отрегулировать самостоятельно с помощью рожкового ключа. Для этого нужно аккуратно согнуть его в нужном направлении так, чтобы щетка стеклоочистителя образовала прямой угол со стеклом.

Халатность в этом вопросе может повлечь за собой серьезные последствия. Вождение с грязным лобовым стеклом считается дорожной опасностью. Так что стоит позаботится о видимости ради собственного благополучия. Это не роскошь, а необходимость, особенно в сложных зимних условиях. Однако прежде чем их заменить, для начала попробуйте наши советы.

Какие есть еще автолайфхаки?

Ранее Telegraf.news писал о том, какие популярные в TikTok лайфхаки могут привести к ущербу вашего авто на сотни долларов.

В TikTok появились лайфхаки, которые могут убить ваше авто. Эксперты рассказали, что с ними не так

А тут мы рассказываем, как упростить процесс уборки снега с авто, чтобы не повредить его.

Эти «хитрости» помогут убрать снег с авто вместе со стеклом и краской. А как почистить правильно?