"И не надо сзади сигналить!" - Белорусам напомнили о важном правиле ПДД. Не все согласились

🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2024 14:05 , Обновлено: 21.04.2024

Гомельская автошкола сняла ролик о ПДД в TikTok и собрала почти 1,5 миллиона просмотров. Мнение пользователей разделились.

“Светофор работает в режиме “основной красный” и дополнительная стрелка для поворота направо”. Водители, которые останавливаются в крайней правой полосе, имеют право при наличии знака “направление движение по полосам” или соответствующих линий горизонтальной дорожной разметки оставаться в занимаемой дорожной полосе до включения разрешающего зелёного сигнала”, — рассказала инструктор гомельской автошколы “Уровень”.

За два дня короткий ролик собрал почти полтора миллиона просмотров и более 1500 комментариев, в которых многие водители пытались оспорить существующее правило.

“Они создают помеху тем кому надо на право. И это не правильно. И не уважение к другим водителям . Надо сигналить!”, — написал один из пользователей соцсети, а другой добавил “Опытный водитель ни когда не будет занимать правую полосу со включенной стрелкой, если ему надо ехать прямо. Это простое уважение к водителям”.

“Я в шоке с некоторых. Даже когда в видео все объяснили, все равно утверждают что обязательно нужно поворачивать…”, — удивилась одна из девушек посмотревших комментарии под видео.

“А знака “сигналить нельзя” нету, значит можно сигналить”, — заметил один из пользователей.

Некоторые комментаторы сослались на различия в правилах с другими странами. В частности пользователи из Казахстана и Украины рассказали о том, что по их правилам водитель “должен повернуть обязательно”.

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