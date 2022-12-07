Белорусских водителей стали штрафовать за снег

Опубликовано: 07.12.2022 11:31 , Обновлено: 16.05.2023

ГАИ Беларуси в декабре начала штрафовать водителей за снег на машине. Например, в Минске «административку» за это дали владельцу BMW.

Как рассказал очевидец изданию Onliner, по столице ездила полностью заснеженная BMW. Видны были лишь значок машины и регистрационный номер.

Из-за закрытых задних сигналов, не было понятно, какое маневрирование совершает водитель. Самому ему, вероятно, тоже сложно было оценить обстановку на дороге позади себя, так как он даже не расчистил заднее стекло.

Позже журналисты узнали, что инспекторы ГАИ нашли и оштрафовали владельца авто на 1 базовую (32 рубля) по ч. 2 ст. 18.11 Кодекса об административных правонарушениях.

[info_b]Дело в том, что согласно п. 9.3 Правил дорожного движения , водитель «обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения, а также содержать в чистоте его стекла и внешние световые приборы».[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что с 1 декабря наступила календарная зима, а значит, согласно ПДД Беларуси, все автомобили на дорогах обязаны быть переобуты в зимнюю резину. Впрочем, даже ее наличие не всегда поможет избежать штрафа.

С 1 декабря белорусских водителей будут штрафовать даже за зимние шины