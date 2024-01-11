Белорусские автостраховщики рассказали, когда водители получат «синие» карты вместо «зеленых»

Опубликовано: 11.01.2024 14:08 , Обновлено: 11.01.2024

Заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктор Лукашевич рассказал, как продвигается внедрение системы обязательного страхования автогражданской ответственности «Синяя карта». И назвал дату, когда белорусские автомобилисты начнут получать полисы страхования на синих бланках.

Белорусские автомобилисты будут получать полисы страхования на синих бланках с 1 марта 2024 года, сообщил Лукашевич в пресс-центре Sputnik.

По словам Лукашевича, в данный момент белорусские страховые организации при оформлении договора «Синяя карта» используют оставшиеся бланки «Зеленой карты», которые не успели реализовать до исключения из международной системы.

«Бланк самого сертификата с нами уже согласован. Он будет светло-синего цвета. В общем-то, бланки «Зеленой карты» уже у некоторых страховых организаций заканчиваются. И мы планируем, что в январе согласуем уже вид этого сертификата, поставим в известность наших российских коллег и, по всей видимости, с 1 марта уже можно будет использовать их в полной мере», – сказал зам. генерального директора.

Представитель Российского союза автостраховщиков, исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван отметил, что в России сертификаты на синих бланках начнут выдаваться с 1 апреля, сообщил Sputnik. Разуван проинформировал, что с 2 сентября 2023 года (когда начала действовать новая система международного автострахования «Синяя карта») по настоящий момент российским автомобилистам было выдано около 150 тысяч таких полисов для поездок в Беларусь. Белорусским водителям в свою очередь выдали более 140 тысяч «синих карт» для поездок в Россию.

Напомним, новая система обязательного страхования автогражданской ответственности «Синяя карта» начала действовать между Беларусью и Россией в начале сентября 2023 года. Она появилась в качестве альтернативы «Зеленой карте». Напомним, РФ и Беларусь были исключены из международной системы Green Card летом 2023 года по санкционным мотивам.

Беларусь и Россия перешли на новые автостраховки. Когда начнут выдавать «синие карты» вместо «зелёных»?