Белорусские автостраховщики рассказали, когда водители получат «синие» карты вместо «зеленых»
Заместитель генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию Виктор Лукашевич рассказал, как продвигается внедрение системы обязательного страхования автогражданской ответственности «Синяя карта». И назвал дату, когда белорусские автомобилисты начнут получать полисы страхования на синих бланках.
Белорусские автомобилисты будут получать полисы страхования на синих бланках с 1 марта 2024 года, сообщил Лукашевич в пресс-центре Sputnik.
По словам Лукашевича, в данный момент белорусские страховые организации при оформлении договора «Синяя карта» используют оставшиеся бланки «Зеленой карты», которые не успели реализовать до исключения из международной системы.
«Бланк самого сертификата с нами уже согласован. Он будет светло-синего цвета. В общем-то, бланки «Зеленой карты» уже у некоторых страховых организаций заканчиваются. И мы планируем, что в январе согласуем уже вид этого сертификата, поставим в известность наших российских коллег и, по всей видимости, с 1 марта уже можно будет использовать их в полной мере», – сказал зам. генерального директора.
Представитель Российского союза автостраховщиков, исполнительный директор бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван отметил, что в России сертификаты на синих бланках начнут выдаваться с 1 апреля, сообщил Sputnik. Разуван проинформировал, что с 2 сентября 2023 года (когда начала действовать новая система международного автострахования «Синяя карта») по настоящий момент российским автомобилистам было выдано около 150 тысяч таких полисов для поездок в Беларусь. Белорусским водителям в свою очередь выдали более 140 тысяч «синих карт» для поездок в Россию.
Напомним, новая система обязательного страхования автогражданской ответственности «Синяя карта» начала действовать между Беларусью и Россией в начале сентября 2023 года. Она появилась в качестве альтернативы «Зеленой карте». Напомним, РФ и Беларусь были исключены из международной системы Green Card летом 2023 года по санкционным мотивам.
Беларусь и Россия перешли на новые автостраховки. Когда начнут выдавать «синие карты» вместо «зелёных»?