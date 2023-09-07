Беларусь и Россия перешли на новые автостраховки. Когда начнут выдавать "синие карты" вместо "зелёных"?

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Опубликовано: 07.09.2023 10:30 , Обновлено: 07.09.2023

Беларусь и Россия в полном объеме запустили новую систему обязательного автострахования "Синяя карта", которая призвана стать альтернативой международной системе "Зелёная карта". Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), соответствующее соглашение между странами вступило в силу 2 сентября, однако, выдавать новые бланки водителям пока не будут.

Как пояснил президент РСА Евгений Уфимцев, двухсторонее соглашение, заключенное его организацией с Белорусским бюро по транспортному страхованию (ББТС), устанавливает правила по “Синей карте”, “аналогичные системе “Зеленая карта”, за исключением некоторых положений”.

По его словам, новые бланки - собственно “синюю карту” - автостраховщики начнут выдавать лишь после 1 января 2024 года. До тех пор в качестве документа, подтверждающего заключение договора автострахования, продолжат выдавать привычные водителям “зелёные карты”. При этом валютой расчетов по полисам теперь будет преимущественно национальная валюта страны, в которой произошло ДТП, тогда как ранее расчеты по “зелёной карте” велись в евро.

В РСА также пояснили, что запрос на подтверждение страховки по “синим картам” может быть направлен как по идентифицированному, так и по неидентифицированному полису через проверку наличия страхования по государственному регистрационному знаку в централизованных базах данных бюро.

Как и ранее, ответ должен придти в течение шести недель, но, в отличие от системы “Зелёная карта”, при отсутствии ответа “любое транспортное средство признается застрахованным вне зависимости от того, по какому полису направлен запрос – идентифицированному или неидентифицированному”, пояснили в РСА. Ранее транспортное средство в таком случае считалось застрахованным только при запросе по идентифицированному договору.

Напомним, с 30 июня 2023 года решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы «Зелёная карта» было приостановлено членство Беларуси и России в системе на неопределенный срок. В результате белорусам международный договор автострахования стал недоступен для оформления даже для въезда в Россию.

Белорусам ограничили выдачу «зелёной карты» даже для въезда в Россию. Когда прекратят оформлять?

Те договоры автострахования, которые были заключены до 30 июня для России, Азербайджана и Турции, будут считаться действующими вплоть до окончания указанного в них срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года.