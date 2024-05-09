Водитель сбил лося в Минске

Опубликовано: 09.05.2024 10:13 , Обновлено: 09.05.2024

В Минске водитель Volvo сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. По информации ГАИ Минска, никто в результате ДТП не пострадал.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел около 19:30 8 мая. 40-летний водитель ехал по улице Липковская в направлении улицы Дачная. Это недалеко от МКАД в микрорайоне Степянка, на том участке дороге и сбили лося.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По информации ГАИ, автомобиль получил механические повреждения.

В Госавтоинспекции напомнили белорусам, что водителю нужно максимально снизить скорость, вплоть до остановки, если тот увидел на дороге или около нее животное, а также включить аварийную световую сигнализацию, чтобы привлечь внимание других водителей, велосипедистов, пешеходов. Также в ведомстве порекомендовали не использовать звуковой сигнал: он может испугать животное и изменить его движение.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Полоцком районе водитель грузовика Shacman не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в придорожный кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП мужчина погиб на месте.

В Полоцком районе грузовик врезался в дерево — водитель погиб