До 210 рублей. ГАИ напомнила белорусам о штрафах за наезд на эту букву

Опубликовано: 14.04.2025 16:17 , Обновлено: 14.04.2025

Столичная Госавтоинспекция решила напомнить водителям о правилах расположения автомобилей на дорогах. Как следует из сообщения УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за неправомерное движение по этой полосе предусмотрен штраф, доходящий до 5 базовых величин, что на данный момент составляет 210 рублей.

По разъяснению ГАИ, литера «А» (разметка 1.23) на проезжей части означает, что это выделенная полоса для движения маршрутных транспортных средств . К ним, согласно ПДД, относятся автобусы, троллейбусы и «иные виды транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по определённому маршруту с обозначенными остановочными пунктами» (например, маршрутки). Но не трамваи.

При этом госавтоинспекция обратила внимание, что Правила дорожного движения разрешают двигаться по полосе «А» также и электромобилям .

Всем остальным, то есть обычным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, въезд на эту полосу и движение по ней запрещены. Кроме случаев, когда это необходимо для поворота направо при соответствующей разметке или для посадки/высадки пассажира у правого края, если полоса не отделена сплошной линией.

Однако если полоса всё же отделена, у белорусов иногда возникают недопонимание, как (и можно ли) поворачивать направо. Недавно журналисты Telegraf.news рассказывали о таком случае.

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За неправомерное движение по полосе для МТС (т. е. если водитель едет по ней на «обычном» авто без законных оснований) водитель может быть привлечён к административной ответственности по частям 7 и 8 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях.

Санкции предусматривают штраф в размере от 1 до 5 базовых величин (от 42 до 210 рублей). За повторное в течение года нарушение можно получить от 2 до 8 базовых (84 — 336 рублей).

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