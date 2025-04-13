Белорус обнаружил «косяк» в тестах по ПДД. Почему в комментариях TikTok не согласны?

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Опубликовано: 13.04.2025 15:48 , Обновлено: 13.04.2025

Популярная программа для подготовки к экзамену ПДД в Беларуси оказалась в центре спора после того, как пользователь TikTok заявил об ошибке в одном из тестовых заданий. Он усомнился в правильности ответа на вопрос о повороте направо, утверждая, что программа предлагает неверный вариант. Однако, как показал анализ Правил дорожного движения и отметили многие комментаторы, в данной конкретной ситуации программа, скорее всего, не ошибается.

В задании изображён перекрёсток, к которому водитель подъезжает по дороге с несколькими полосами. Ему нужно повернуть направо. Важный нюанс, чётко видимый на изображении: крайняя правая полоса (траектория «Б») предназначена для движения маршрутных транспортных средств (МТС) и электромобилей и отделена от соседней полосы сплошной линией разметки (1.1). Программа, по словам автора видео, предлагает в качестве правильного варианта поворот из второй справа полосы (траектория «А»). По его словам, это «косяк».

Автор ролика категорически не согласен, что поворот по траектории «А» разрешён. Он убеждён, что ни один пункт ПДД не разрешает поворот направо из средней полосы в данном случае, и заявил, что в реальности такой поворот запрещён. Он даже сослался на консультацию с неназванным «человеком, принимающим участие в создании ПДД», который якобы подтвердил его правоту.

Общее правило при повороте направо действительно требует занять крайнее правое положение, но с оговорками.

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Перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев , когда поворот при въезде на перекрёсток и выезде с него совершается в тех местах, где организовано круговое движение, а также в местах, где направление движения по проезжей части дороги (перекрёстку) определено дорожными знаками и (или) горизонтальной дорожной разметкой .

65.2. При повороте направо транспортное средство должно двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги, если дорожными знаками (горизонтальной дорожной разметкой) не предписан иной порядок движения .

Если транспортное средство из-за своих габаритов либо по другим причинам не может выполнить разворот, поворот налево или направо с соблюдением требований пунктов 63, 65 и 77 настоящих Правил, допускается производить его с отступлением от этих требований, если это не создаст препятствия для движения других участников дорожного движения.

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Что говорят комментаторы?

Многие комментаторы указали на роль сплошной линии: «Если полоса для МТС ограничена сплошной, то перестраиваться в неё нельзя и поворачивать нужно со следующей». Запрета на поворот они не увидели.

Другие комментаторы встали на сторону автора видео, настаивая, что ПДД чётко требуют занимать крайнее правое положение перед поворотом направо и никаких оснований для отступления от этого правила в показанной ситуации нет. «Нормальный вопрос, запрещён поворот в данной ситуации», — убеждены они.

Часть зрителей усомнилась в допустимости самой ситуации из задачи: «В жизни нет или не должно быть ситуаций, чтобы со второй полосы направо и в то же время с первой прямо», — высказал мнение один из них.

«Ехать по середине сплошной?» — В белорусском городе заметили разметку, которой «нет в ПДД». И что делать?