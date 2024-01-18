Минск встал в 10-балльных пробках из-за снегопада

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Опубликовано: 18.01.2024 10:01 , Обновлено: 18.01.2024

Сильный снегопад накрыл Минск в ночь с 17 на 18 января. В результате утром на дорогах столицы образовались 10-балльные заторы, а Госавтоинспекции пришлось ввести спецплан "Погода", причём не только в Минске, но и на областных трассах.

По данным сервиса “Яндекс.Пробки”, 10-балльные пробки утром наблюдались во многих районах столицы, как в центре, так и на кольцевой. Пользователи сервиса сообщили о десятках мелких ДТП, очевидно, связанных с плохими погодными условиями.

Яндекс предупредил от 10-балльных пробках в Минске

Тем временем, по данным аналогичного сервиса от Google, из-за серьёзных пробок в Минске существенно затруднено движение транспорта, а задержки по некоторым направлениям могут составлять до 50 минут.

Google предупредил о задержках в движении до 50 минут

Ситуацию на дорогах столицы наглядно продемонстрировало видео от Госавтоинспекции. Не очищенная от снега проезжая часть и минимальная видимость из-за непрекращающегося снегопада: именно такую картину вынуждены были наблюдать минские автомобилисты сегодня рано утром.

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В связи с непогодой ГАИ рекомендовала минчанам воздержаться от поездок на личном транспорте, а тем, кто всё же решится в снегопад сесть за руль - перед поездкой тщательно очищать авто от снега и льда, уделив особое внимание стеклам, зеркалам и фарам, и убедиться в исправности системы обогрева салона.

Сами же сотрудники ГАИ пообещали “ориентироваться на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в нештатных ситуациях на дороге”. Кроме того, в ГАИ завили, что уже вывели дополнительные наряды ДПС на дороги. Они должны вести “мониторинг состояния улично-дорожной сети” и обеспечивать сопровождение колонн снегоуборочной техники.

В ГАИ также призвали водителей не оставлять свои авто на проезжей части на длительное время, чтобы снегоуборочная техника могла проехать беспрепятственно, а также не опережать и не обгонять снегоуборочную технику, которая обрабатывает проезжую часть песчано-соляной смесью.

Во время движения в ГАИ рекомендовали водителям соблюдать меры предосторожности:

не превышать скорость,

увеличить дистанцию и боковой интервал,

избегать резких маневров и торможений.

“Важно понимать, что в таких погодных условиях в несколько раз вырастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и наездов на пешеходов”, - подчеркнули в ГАИ.

Тем временем Белгидромет выпустил на четверг, 18 января, предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении для восточных регионов страны. Ожидается, что в Витебской и Могилёвской областях ветер существенно усилится, а его порывы будут достигать скорость 15-18 м/с. Кроме того, по прогнозу синоптиков, весь день там ожидается сильный снег.

Сильный ветер и гололедица также в числе факторов опасности на сегодня и для Минска. В целом по республике, по данным МЧС, 18 января следует учитывать такие факторы опасности: