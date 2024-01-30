Дилеры дали прогноз, насколько подорожают новые авто в Беларуси в ближайшие полгода

Опубликовано: 30.01.2024 15:18 , Обновлено: 30.01.2024

Белорусские автодилеры сделали предположения по ожидаемым продажам новых автомобилей в первые шесть месяцев 2024 года. Спрогнозировали изменение цен. И рассказали об ожиданиях, связанных с новыми моделями.

В прогнозах на этот год – рост продаж новых автомобилей на 25%, рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам минувшего года, председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Сергей Варивода. При этом уведомил, что у БАА нет прогнозируемой математической модели будущих продаж, и прогноз основывается на субъективных оценках руководителей дилерских центров.

«Мы провели опрос таких руководителей, представляющих 16 из 22 марок. Консенсус-прогноз на 2024 год, по мнению автодилеров, – 26850 легковых автомобилей, что предполагает рост около 25%», – сказал Варивода.

Председатель правления также сообщил, что дилеры намерены продать 4500 легких коммерческих автомобилей (рост также около 25%) и не менее 1900 электромобилей – а это уже в семь раз больше, чем в прошлом году.

[info_b]Легкий коммерческий транспорт – это автомобили, полная масса которых должна составлять не более 3.5 тонн (легкие грузовики, фургоны, пикапы, а также микроавтобусы не более 16 мест).[/info_b]

Согласно прогнозам автодилеров, на автомобильном рынке в этом году может появиться не менее 28 новых моделей, а цены рвануть не должны. Все опрошенные дилеры заявили, что в первом полугодии новые авто не подорожают более чем на 5%.

В БАА сообщили, что за 2023 год дилеры ассоциации продали 25408 автомобилей (+47% к прошлому году), в том числе 21761 легковушку (+46,6%).

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Что было раньше?

В 2022 году дилеры БАА продали 17234 новых автомобиля, из них легковых – 14 843. За 2021 год белорусы приобрели 46837 новых машин – это почти на 6 тысяч авто меньше, чем в 2020-м, и на 18 тысяч меньше в сравнении с рекордным по объемам 2019 годом, когда белорусы купили в автосалонах 64500 новых легковых автомобилей.

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