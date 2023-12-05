Держите руку на коробке передач во время езды? Автомеханики предупредили о серьезных последствиях

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Опубликовано: 05.12.2023 12:17 , Обновлено: 05.12.2023

Держать руку на рычаге переключения передач — одна из самых распространенных водительских привычек. На первый взгляд в ней нет ничего страшного. Однако эксперты предупредили, что это может иметь серьезные последствия, в основном финансовые.

Многие водители не хотят убирать руку с рычага и возвращать ее обратно на руль, если буквально через секунды нужно будет в очередной раз переключить передачу. Однако это ужасная идея.

“Если вы оставляете руку на рычаге, это приводит к тому, что рычаг переключения давит на переключатель включенной передачи. Это приводит к ускоренному износу как вилки селектора, так и самого переключателя. Кроме того, вибрации, исходящие от коробки передач, передаются на так называемый внешний механизм селектора, который провисает”, — объяснили специалисты.

Они обратили внимание, что механизм не рассчитан на работу под постоянной нагрузкой, поэтому к селектору передач нужно прикасаться только при переключении передач. Если держать руку на рычаге переключения, износ коробки передач ускоряется.

Правильное положение рук на руле во время езды

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Как ухаживать за коробкой передач?

По словам механиков, самый простой способ продлить срок службы коробки передач — переключать передачи плавно. Помимо этого эксперты советуют водителям помнить о нескольких дополнительных вещах.

Переключаться на заднюю передачу только в неподвижном состоянии. Делать это во время движения автомобиля (даже медленного) вредно для механической коробки передач, и просто “убийственно” для автоматической. Не держите ногу на педали сцепления. Это аналогично тому, как если бы вы держали руку на рычаге переключения передач. В случае со сцеплением это заставляет выжимной подшипник двигаться против пластинчатой пружины и работать непрерывно. Педаль сцепления предназначена только для “кратковременного использования”. Отпускайте педаль сцепления плавно. Это особенно важно для моделей авто с двухмассовым маховиком. Его срок службы значительно сокращается, если водитель ускоряет процесс отпускания педали на последней стадии движения ноги. Многие водители совершают эту ошибку непроизвольно. При этом обе массы маховика ударяются друг о друга и перегружают внутренние пружины. В автомобилях с двухмассовым колесом отпускайте педаль сцепления немного медленнее.

Как видите, иногда достаточно лишь незначительной корректировки привычек, чтобы продлить срок службы некоторых компонентов. Помните, что приведенные выше советы механиков стоит применить немедленно.

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