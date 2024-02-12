Эксперт перечислил китайские авто, которые чаще ржавеют

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.02.2024 19:20 , Обновлено: 12.02.2024

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин назвал китайские машины, которые, по его мнению, ржавеют чаще и быстрее других. Назвал и другие недостатки, привязал к возрасту авто и аргументировал.

В интервью «Российской газете» Житнухин рассказал, что современные китайские автомобили не уступают европейским, корейским и японским по надежности, «но со старыми моделями из КНР ситуация другая».

Как пояснил эксперт, только у 30% китайских авто, поставлявшихся в 2015 году, была оцинковка кузова.

«Большинство из них быстро ржавело – только 30% китайских машин того времени имели оцинковку кузова. К примеру, сейчас невозможно найти Chery Amulet с целым кузовом. Нельзя назвать надежным и Chery Tiggo старого образца: в нем не только отсутствует удобство посадки и эргономика, но возникают и вопросы к качеству используемых материалов при производстве автомобиля», – сообщил эксперт.

По его мнению, также стоит хорошо подумать перед приобретением таких моделей, как:

Brilliance V3,

Foton Sauvana,

Haima 7,

Hawtai Boliger,

Haval H2.

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«Даже если удастся найти экземпляр в хорошем техническом состоянии, могут возникнуть проблемы с обслуживанием, в частности, с поиском и заказом запчастей», – предупредил руководитель дилерского направления.

По словам Житнухина, владельцы Zotye T600 тоже нередко критикуют свои авто, но тут уже, в основном, за качество сборки: «перекосы дверей, кривизна сход-развала и отваливающиеся уплотнители – неполный набор выявленных в процессе эксплуатации недостатков».

Ранее Телеграф писал, что гендиректор “Атлант-М” Игорь Сукач рассказал, почему цена на дешёвые китайские автомобили в Беларуси может быть в два раза выше, чем в стране-производителе. Он дал прогноз, когда ситуация может измениться и когда белорусам ждать новых предложений автомобилей более доступного В-класса на местном рынке.

Почему дешёвые китайские авто стоят в Беларуси в два раза дороже? Гендиректор «Атлант-М» объяснил