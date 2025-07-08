«Цифра обманчива» - В БАА заявили о стагнации на авторынке Беларуси. Каким машинам спрогнозировали рост?

Опубликовано: 08.07.2025 14:04 , Обновлено: 08.07.2025

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) 8 июля поделились свежей статистикой продаж легковых автомобилей, которая показала, что в первом полугодии 2025 года рынок новых авто, по сравнению с прошлым годом, заметно подрос. Однако заместитель председателя правления БАА Андрей Ткачев назвал эту статистику "обманчивой", заявив, что на самом деле на белорусском авторынке наблюдается стагнация и объяснил, в чём заключается нюанс.

Как пояснил Ткачев, рост на белорусском авторынке наблюдается лишь если сравнивать статистику продаж за все полгода. В этом случае окажется, что объёмы продаж выросли на 21,3% до 24 634 автомобиля.

“Однако эта цифра обманчива, так как фактический рост обусловлен продажами первого квартала этого года, а с апреля на автомобильном рынке наблюдается стагнация”, - объяснил в чём нюанс занимательной математики представитель БАА.

В качестве одной из причин падения продаж Ткачев назвал “существенное сокращение” числа банков, которые выдают автокредиты как на покупку новых, так и б/у авто. В БАА отметили, те лишь бренды, которые смогли предложить выгодные варианты финансирования покупки своих моделей смогли показать хорошие результаты продаж в июне.

Ещё одной причиной стало то, что в Беларуси заработали новые ограничения по лизингу для физических лиц. Они, по словам специалиста, “негативно сказались на уровне одобрения заявок потенциальных покупателей”.

“В результате в июне, впервые за последний год, рынок новых автомобилей показал падение по сравнению с прошлогодним результатом”, - заявил Ткачев, сообщив, что за данный период белорусским дилерам удалось продать 3 841 автомобиль, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Одновременно с этим в БАА отметили развитие тенденции роста рынка электромобилей в Беларуси. За прошлый месяц дилеры смогли продать в общей сложности 664 “зелёных” авто - это уже более 17% от продаж всех легковых авто (не считая коммерческой техники).

“С учётом сохранения текущей поддержки развития электромобилей в Беларуси можно прогнозировать дальнейший рост электропарка в нашей стране”, - констатировал Ткачев.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте этого года продажи новых “зелёных” легковых автомобилей в Беларуси, наоборот, просели заметнее всего: их доля опустилась ниже 12% от общих продаж за месяц. Причиной стало, в числе прочего, значительное повышение ставки утилизационного сбора на гибриды.

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