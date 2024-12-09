"Что все накинулись-то?" - На видео попало, как работники белорусской АЗС не дали водителю уехать после заправки. Что случилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.12.2024 12:22 , Обновлено: 09.12.2024

В TikTok выложили видеозапись, на которой видно, как работники одной из белорусских АЗС не позволили водителю уехать после заправки автомобиля - сотрудник станции настойчиво держал машину за ручку, несмотря на попытки водителя тронуться с места.

Видеозапись сделала из салона авто водитель машины, стоявшей сзади. Девушка, которая публикует ролики в TikTok под ником 7614marina, пояснила, что события происходили в Минске.

На видео видно, как к стоящему впереди авто вначале подошла одна сотрудница заправки и потребовала от водителя выйти из салона. Женщина заявила, что тот наехал на выставленный перед зданием АЗС поддон с бутылками со стеклоомывателем.На кадрах самих повреждений не видно из-за загораживающей обзор машины, но видно, как водитель после препирательств с сотрудницей АЗС вышел из машины, осмотрел спереди своё авто и вернулся за руль.

Впрочем, отнюдь не повреждение имущества АЗС было главной причиной, по которой сотрудники заправки не давали водителю уехать. Оказалось, что мужчина был пьян. Именно поэтому другой сотрудник заправки остался стоять у авто, держась за ручку водительской двери, дожидаясь приезда ГАИ, которых уже вызвали к тому времени.

Сам водитель всё это время безуспешно пытался покинуть АЗС: на видео видно, как он пытается тронуться с места, но, судя по характерным движениям подвески авто, это ему не удавалось сделать из-за затянутого ручного тормоза.

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Чем точно закончилась вся эта история, доподлинно не известно: автор ролика уехала с АЗС ещё до приезда инспекторов. При этом под видео она получила немало “советов” по поводу того, как ей, а заодно и сотрудникам АЗС стоило поступить в таком случае.

Многие советовали без лишних разговоров отбирать ключи у нетрезвого водителя, чтобы тот точно не смог уехать, пока все ждут ГАИ. Однако, пыл этих комментаторов тут же охладили другие зрители. Во-первых, это незаконно, даже несмотря на все благие намерения такого поступка. Во-вторых, в современных авто, которые заводятся одним нажатием кнопки, это порой непросто сделать чисто технически.

“Люди, которые “забирают ключи”, вы в своем уме? Это только в вашем мире ключ в замке зажигания находится… у современных людей он лежит в кармане! А если попробуешь забрать, то в теории можно отгрести!”, - резонно заметил один из комментаторов.

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Некоторые также выдвинули претензии к автору за то, что она не попыталась помочь остановить нетрезвого водителя. Кто-то и вовсе предложил ей пожертвовать собственной машиной - заблокировать им выезд, рискнув при этом получить удар от сдающего взад авто. Однако, нашлись и те, кто встал на её защиту.

“Что все накинулись то? Я так поняла,что снимает девушка. Ей что надо было сделать? Полезть в неравный бой с мужиком?!”, - написал один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news рассказал, какие штрафы грозят водителям, севшим пьяными за руль. Срок лишения водительских прав при этом будет зависеть от ряда факторов, в том числе, уровня алкогольного опьянения.

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