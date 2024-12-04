Водитель троллейбуса показала, как украсили к Новому году Могилёв. Комментаторы пригрозили ей штрафом

🎥 Видео

Опубликовано: 04.12.2024 13:01 , Обновлено: 04.12.2024

Водитель троллейбуса и по совместительству активный пользователь TikTok показала, как к Новому году украсили Могилёв. Притом сделала она это прямо во время движения: взяла в руки телефон и, проезжая мимо здания, сняла на видео всю светящуюся красоту. Несмотря на то, что большинство комментаторов осталось в восторге, были и те, кто пригрозил белоруске штрафом.

По словам девушки, именно за такие виды она и любит утренние смены, поскольку они дают возможность насладиться новогодним убранством города. Впрочем, на кадрах видно, что и сама кабина водителя не отстаёт: на переднем плане стоит мини-ёлочка, лежит мишура и переливается гирлянда.

Однако среди восторженных отзывов были и те, которые напомнили: пользоваться телефоном во время движения строго запрещено. И вправду, согласно ст. 18.12 КоАП РБ, за подобное нарушение грозит административная ответственность в виде штрафа до 2 БВ (на сегодняшний день это 80 рублей).

[info_b]Исключение составляют лишь водители автомобилей оперативного назначения, к которым относятся машины скорой помощи, МЧС, милиции, газовой службы и т.п. [/info_b]

“На дорогу смотри… ГАИ, обратите внимание”, — написал под видео один из пользователей соцсети. Другой добавил: “Ну, на штраф ты себе уже заработала”.

Ранее Telegraf.news писал, что в соцсетях разлетелось видео “рождественского” Mercedes-Benz Geländewagen, рассекающего по ночным улицам Минска. Его владелец решил придать своему авто праздничный вид и украсил его новогодними гирляндами. Эффектный внедорожник заметили не только другие автомобилисты и Интернет-пользователи, но и сотрудники столичной Госавтоинспекции.

«Начиналось так красиво» — Минчанин украсил авто новогодними гирляндами. Как отреагировали в ГАИ?