Что означает значок снежинки на приборной панели авто? Не все водители знают о нем

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Опубликовано: 04.01.2024 10:04 , Обновлено: 04.01.2024

Большинство водителей привыкли, что если приборной панели загорается оранжевая лампочка, значит, с машиной что-то не так, а если загорается красная, нужно остановить автомобиль, потому что у него серьезная поломка. Это правило часто верно, но не всегда. В некоторых автомобилях может зажечься лампочка в форме снежинки, но она не имеет никакого отношения к эффективности автомобиля.

Современные автомобили настолько оснащены электроникой, что количество лампочек на приборной панели может просто ошеломить. Их значение не всегда понятно, и часто приходится обращаться к инструкции, чтобы расшифровать их смысл. Так, например, дело обстоит с лампочкой, похожей на снежинку, которая появляется только при определенных условиях и может быть красной, желтой или даже синей.

Что означает снежинка на приборной панели?

Появление снежинки на приборной панели во многих автомобилях означает, что температура окружающей среды заметно снизилась - это предупреждение о том, что дорожные условия могут быть сложными.

В некоторых старых автомобилях лампочка в виде снежинки загорается только одним определенным цветом, например желтым, указывая на температуру 0 градусов Цельсия. В более новых моделях лампочка может гореть желтым цветом, указывая на то, что температура снаружи опустилась до 1-4 градусов Цельсия, или красным, указывая на то, что температура упала до 0 или отрицательной.

Снежинка предупреждает водителя о возможном ухудшении дорожных условий и говорит о необходимости соблюдать осторожность при движении - мороз может привести к образованию гололеда или наледи на дороге. Однако это не означает, что вам следует остановиться. Вы можете спокойно продолжать движение, помня о том, что дорога может быть скользкой.

На некоторых автомобилях снежинка отображается не каким-то определенным цветом, а в виде индикации на бортовом компьютере - такую информацию можно найти, например, на автомобилях Volkswagen Aktiengesellschaft и Opel. Иногда она сопровождается дополнительной информацией о возможном появлении гололtда.

Как водителям вести себя в гололед?

Напомним, что белорусская Госавтоинспекция во время гололеда и гололедицы советует избегать резких торможений и небезопасных обгонов. Также инспекторы призывают водителей быть “предельно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог”.

«Автомобилистам следует выбирать максимально безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал, исключить опасные обгоны и резкие маневры. Следует помнить, что при торможении в условии гололедицы коэффициент сцепления шин с дорогой примерно в 5 раз меньше, чем на сухом и чистом дорожном покрытии», — напомнили в ГАИ.

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