В ГАИ призвали белорусов к благоразумию

Опубликовано: 05.01.2023 14:59 , Обновлено: 05.01.2023

В ГАИ Минска обратились к водителям с просьбой "сохранять благоразумие и терпение, на дороге проявлять повышенную осторожность". Все из-за прогноза Белгидромета, в котором синоптики обещают обильные осадки и гололедицу.

“Автомобилистам следует выбирать максимально безопасные скорость, дистанцию и боковой интервал, исключить опасные обгоны и резкие маневры. Следует помнить, что при торможении в условии гололедицы коэффициент сцепления шин с дорогой примерно в 5 раз меньше, чем на сухом и чистом дорожном покрытии”, - напомнили в ГАИ.

Неопытных водителей и вовсе попросили не садиться за руль. А пешеходов при переходе проезжей части - помнить, что на скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается.