Эксперты рассказали, как водителям сэкономить до 10% топлива. Нужно жать на одну кнопку

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.12.2023 11:13 , Обновлено: 18.12.2023

Автомобилисты могут значительно сэкономить на расходах на бензин и дизельное топливо. Секретом на основе результатов испытаний поделились британские эксперты, но он вполне подойдёт и белорусам. Все дело в том, чтобы не забывать на заправках, хотя раз в пару недель жать на полезную кнопку.

Речь идёт о правильном давлении в шинах. Проверить и подкачать их можно практически на любой белорусской АЗС. Ведь на них уже давно стоят автоматические компрессоры с измерением давления в колесах. И все это удовольствие не стоит и копейки.

По данным британских автомобильных экспертов, водители должны постоянно и внимательно следить и поддерживать давление в шинах на нужном уровне. Ведь недостаточно накаченная резина, скорее всего, заставит ваш автомобиль есть больше топлива.

“Низкое давление означает большее сопротивление, что означает больше усилий для перемещения автомобиля, что означает больше расходуемого топлива”, - пояснил поедстатель британской компании Vanarama.

Компания BK Tyres также заявила, что давление в шинах может существенно повлиять на расход топлива в дороге. А обширные испытания, проведенные компанией GT Radial, показали, что расход топлива может увеличиться на целых 10%, когда давление в шинах, измеряемое в PSI (фунт на квадратный дюйм), всего на 5 единиц ниже рекомендованного уровня. Таким образом, водитель теряет порядка 2% топлива на каждой недостающей 1 PSI ниже нормы.

Правда, другие испытания показали потерю от 0,2% топлива и выше на каждый “потерянный” PSI в шинах. В любом случае, подкачать колеса ничего не стоит, а перерасхода топлива можно избежать, даже если он всего 3-5%.

[info_b]На многих легковых машинах производители рекомендуют накачивать колеса до 2,1 или 2,2 Бар. Именно в этих единицах измеряют давление компрессоры на большинстве заправок в Беларуси. А это получается порядка 30,45-32 PSI. Заметные потери топлива (5%) начнутся, получается, даже при не самом низком давлении в шинах в 1,8-1,9 Бар.[/info_b]

Какое точно давление должно быть в шинах, каждый водитель может узнать сам. Часто табличка с рекомендуемыми значениями размещена на внутренней участи крышки бензобака. Также можно посмотреть в инструкции к авто, ну или погуглить в Интернете.

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