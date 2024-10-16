Что делать, если дворники оставляют разводы? Понадобится средство, которое есть дома у каждого

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Опубликовано: 16.10.2024 12:52 , Обновлено: 16.10.2024

Осень и зима - время, когда стеклоочистители работают чаще, чем в другие сезоны. И им приходится нелегко: грязь, листья и мусор часто попадают на лобовое стекло автомобиля. Поэтому может возникнуть проблема, когда дворники начнут оставлять за собой разводы и полосы. Прежде чем заменить стеклоочистители на новые, попробуйте избавиться от них с помощью воды, тряпки и одного средства, которое точно найдется в вашем доме.

Почему стеклоочистители оставляют разводы на стекле?

Причин, по которым дворники перестают эффективно очищать стекло и оставляют разводы, может быть несколько:

1. Износ щеток стеклоочистителей:

Потеря эластичности резины. Со временем резина щеток высыхает, становится жесткой и теряет способность плотно прилегать к стеклу.

Повреждение поверхности. Механические повреждения, например, от попадания песка или мелких камней, приводят к появлению зазубрин и неровностей на резинке, которые оставляют разводы.

2. Загрязнение стекла:

Жирные пятна. Отпечатки пальцев, следы от насекомых, жировые пятна от птичьего помета затрудняют очистку стекла.

Налет от дорожных реагентов. Со временем на стекле образуется пленка из соли, пыли и других веществ, которая препятствует качественной работе дворников.

3. Неправильная установка щеток:

Слабый прижим. Если щетки плохо прижимаются к стеклу, они не могут эффективно удалять воду и грязь.

Искажение траектории движения. Неправильная установка может привести к тому, что щетки будут протирать стекло неравномерно, оставляя непротертые участки.

4. Загрязнение механизма стеклоочистителей:

Засорение направляющих механизма может привести к заеданию щеток и неравномерному распределению давления по всей длине.

5. Повреждение стекла:

Скол или трещина. Даже небольшой дефект стекла может стать причиной появления разводов, так как вода и грязь задерживаются в этих местах.

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Что сделать, чтобы стеклоочистители не оставляли полос?

Самый простой ответ? Конечно, заменить стеклоочистители - хотя, если вы не позаботитесь об очистке самого лобового стекла, это не поможет надолго, к тому же вы рискуете повредить новый комплект лезвий.

Поэтому прежде всего рекомендуется наклонить рычаги стеклоочистителей и протереть щетки влажной губкой или тряпкой, лучше всего смесью жидкости для мытья посуды или средства для мытья окон и воды.

Затем необходимо обработать само лобовое стекло и нижнюю часть лобового стекла - удалить скопившуюся там грязь, и, наконец, в идеале, вымыть все лобовое стекло.

Конечно, может случиться так, что эта процедура окажется бесполезной и вам придется покупать новые дворники.

Возможно, резина стеклоочистителя настолько изношена, что даже в чистом виде она не справляется со своей задачей - если резина потрепана, жесткая или крошится, это признак того, что пришло время приобрести новые щетки стеклоочистителя.

Как защитить резинки стеклоочистителей?

Резинки стеклоочистителей рекомендуется смазывать в течение всего срока службы автомобиля, чтобы они были более устойчивы к повреждениям, лучше прилегали к стеклу и лучше «скользили».

Для этого используются специальные силиконовые спреи или другие средства по уходу за резиной.

Можно также попробовать использовать мелкозернистую наждачную бумагу (выше 600), чтобы аккуратно «провести» ею по резиновой кромке - однако эту операцию не следует повторять чаще, чем раз в несколько месяцев.

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