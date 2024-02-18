Чиновники предупредили белорусских водителей о резком увеличении одного вида ДТП в апреле

Опубликовано: 18.02.2024 10:54 , Обновлено: 18.02.2024

Белорусских водителей предупредили о предполагаемом резком росте количества аварий на дорогах в апреле. На кратное увеличение числа определенного вида дорожного-транспортных происшествий в этом месяце указывает статистика прошлых лет, озвученная на днях заместителем начальника отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции Степаном Гузнеем.

Речь идёт о дорожного-транспортных происшествиях с участием диких животных. Согласно данным Государственной инспекции охраны животного и растительного мира за 2023 год, наибольшее количество таких ДТП, равно как и количество погибших под колесами транспорта животных в прошлом году зафиксировано в мае (573 случая), наименьшее - в феврале (175 случаев). Схожую ситуацию специалисты наблюдали и два предыдущих года - в 2021 и 2022 годах, из чего они сделали вывод, что и в грядущем апреле белорусским водителям следует повысить своё внимание и приготовиться к росту числа таких ДТП, сообщило агентство БелТА.

По данным Госинспекции, максимальное число ДТП с участием охотничьих животных в 2023 году зафиксировали во втором и четвертом кварталах (1610 и 861 ДТП, соответственно, и 1270 и 884 погибших животных). По сравнению с первым и третьим кварталом года увеличение - в несколько раз: соответственно, 592 и 660 аварий и 610 и 675 погибших животных.

По словам Гузнея, больше всего ДТП с животными инспекторы регистрируют в Минской области: за 2023 год на долю этого региона приходилось 28,3% от общего количества таких аварий (956 ДТП и 984 погибших животных). Доля других регионов в общем количестве ДТП данного типа следующая:

17,2% - Гродненская область: 580 ДТП и 585 погибших животных,

15,5% - Витебская область: 524 ДТП и 538 погибших животных,

14,4% - Могилевская область: 487 ДТП и 494 погибших животных,

13,3% - Гомельская область: 447 ДТП и 448 погибших животных,

11,3% - Брестская область: 380 ДТП и 390 погибших животных.

При этом Гузней отметил, что количество несчастных случаев на дороге при участии животных в прошлом году выросло, по сравнению с 2022 годом, существеннее всего - в Минской области (на 12,2%, то есть плюс 104 факта). Самый незначительный рост таких ДТП инспекторы отметили в Витебской области (плюс 1,8%, то есть на 9 аварий больше, чем годом ранее).

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