В ГАИ Минска предупредили, кто и что у них «на контроле» до 27 февраля

Опубликовано: 24.02.2025 20:50 , Обновлено: 24.02.2025

Госавтоинспекция Минска объявила о проведении масштабной проверки микроавтобусов, задействованных в пассажирских перевозках. Усиленные меры будут действовать до 27 февраля.

В центре внимания ГАИ — техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение водителями Правил дорожного движения. Но «на контроле» не только это.

Инспекторы отдельно пообещали проследить за тем, чтобы другие участники движения уступали дорогу автобусам и маршруткам и не занимали полосы, предназначенные для общественного транспорта . Для этого будут просматривать, в том числе, и новые камеры, фиксирующие нарушения автоматически.

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В ГАИ предупредили, что в случае выявления нарушений к ответственности могут привлечь не только водителей, но и должностных лиц, допустивших неисправный транспорт или недобросовестных водителей к работе.

Кроме того, в рамках акции сотрудники ГАИ напомнит пассажирам о необходимости соблюдать меры личной безопасности при поездках в общественном транспорте.

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