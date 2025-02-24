ГАИ пригрозила белорусам штрафом в 336 рублей за эти действия на пешеходном переходе

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Опубликовано: 24.02.2025 14:12 , Обновлено: 24.02.2025

Столичная Госавтоинспекция предупредила пешеходов об административной ответственности за "неправильное" поведение на пешеходном переходе. Речь идёт о запрете на остановку на проезжей части, за которую можно поплатиться как минимум штрафом, а порой - и собственным здоровьем.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили о требованиях, закреплённых в действующей редакции Правил дорожного движения, согласно которой пешеходу запрещено задерживаться и останавливаться на проезжей части. Это касается и разделительной линии, отделяющей друг от друга встречные и попутные потоки транспорта: если там не предусмотрен специальный островок безопасности, остановиться на линии нельзя.

В ГАИ подчеркнули, что оставаясь таким образом на проезжей части, пешеход “создаёт опасность для движения” и подвергает опасности как свою жизнь, так и жизнь других участников дорожного движения. Но даже если всё обойдётся благополучно, за остановку на переходе и на разделительной линии пешеходу могут выписать штраф:

от 1 до 3 базовых величин (то есть от 42 до 126 рублей сегодня) - за нарушение данного запрета;

от 3 до 8 базовых величин (то есть от 126 до 336 рублей сегодня) - если такие действия спровоцировали создание аварийной обстановки.

Кстати, в последние дни в Минске произошло сразу несколько аварий на пешеходных переходах. Так, утром 24 февраля на перекрестке улиц Селицкого и Шабаны легковая Audi сбила 58-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу с неработавшим светофором. На кадрах, опубликованных ГАИ, видно, что скорость машины была такой сильной, что мужчину от удара подбросило в воздух и перевернуло несколько раз. С телесными повреждениями его увезли в больницу.

А 23 февраля, как ранее сообщал Telegraf.news, в другом районе Минска легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе семью с коляской, в которой находился 5-месячный ребенок. По предварительным данным инспекторов, водитель перепутал педали газа и тормоза, что и привело к аварии.

В Минске водитель перепутал газ с тормозом и сбил на переходе коляску с 5-месячным ребенком