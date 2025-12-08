Будут штрафовать пассажиров? В МВД Беларуси ответили на запрос от маршрутчиков

Опубликовано: 08.12.2025 11:08 , Обновлено: 08.12.2025

Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП) получила ответ на официальный запрос в Министерство внутренних дел (МВД) относительно внесения изменений в некоторые пункты Правила дорожного движения (ПДД). Предложения касались введения штрафов за не пристёгнутый ремень безопасности для пассажиров маршруток, наличия детских кресел в тех же маршрутках и общих правил перевозки детей в маршрутках и такси.

Так, в МАП предложили штрафовать за не пристёгнутый ремень не только водителя маршрутки, но и самих пассажиров. Главный аргумент маршрутчиков в этом споре заключается в том, что водитель не может во время движения проконтролировать, чтобы все пассажиры оставались пристёгнутыми, поэтому ответственность за это нарушение предложили переложить на самого пассажира.

В ответ на это предложение первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко указал на то, что сотрудники Госавтоинспекции вправе применять к лицам, допустившим подобные правонарушения, “иные предупредительные меры воздействия, предусмотренные главой 5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях”.

В этой статье КоАП не упоминаются штрафы, а перечислены профилактические меры воздействия, которые применяются в случаях, когда человек, совершивший административное правонарушение, освобождается от административной ответственности. Это может быть:

устное замечание;

предупреждение;

меры воспитательного воздействия (в отношении несовершеннолетних).

Планируется ли менять законодательство и вводить для пассажиров помимо устных внушений ещё и штрафы, в письме МВД не уточняется.

МАП предложила поменять ПДД Беларуси

В МВД также официально разъяснили, что в маршрутных транспортных средствах детские кресла и бустеры, согласно тексту ПДД, не требуются.

Кроме того, письмо поставило точку в частом споре родителей с маленькими детьми, которых водители такси зачастую отказываются везти без бустера или автокресла. В МВД подтвердили, что в такси допускается перевозка маленьких детей на коленях пассажира на заднем сиденье автомобиля, хотя по общему правилу в легковых авто дети в возрасте до 12 лет или ростом до 150 см должны сидеть в специальных детских удерживающих устройствах.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси начали разрабатывать единую государственную систему, через которые белорусы смогут бронировать и покупать билеты на маршрутки. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси уже назвали дату, когда её планируется запустить.

Когда в Беларуси заработает единая система заказа билетов на маршрутки? Минтранс назвал дату