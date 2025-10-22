МАП предложила поменять ПДД Беларуси

Опубликовано: 22.10.2025 12:23 , Обновлено: 22.10.2025

Межрегиональная ассоциация перевозчиков (МАП) предложила внести изменения в Правила дорожного движения (ПДД), а заодно и в Кодекс об административных нарушениях Беларуси (КоАП) и переложить ответственность за одна нарушение ПДД с водителя на пассажира.

Речь о не пристёгнутых ремнях безопасности. Согласно действующей редакции ПДД, пассажир обязан пристегнуться, если транспортное средство оборудовано ремнями безопасности. Однако наказание в случае невыполнения этого требования пассажиром ложится на водителя: согласно статье 18.11 КоАП РБ, предупреждение или штраф до 42 рублей грозит за именно за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

В МАП такую ситуацию считают несправедливой и уже не в раз призывали ГАИ её исправить. В очередной раз этот вопрос подняли 21 октября на семинаре, организованном ГАИ для руководителей компаний-перевозчиков, водителей маршруток, автобусов и такси на тему безопасности перевозок пассажиров.

В МАП отметили, что большинство маршруток и междугородних автобусов на сегодняшний день уже оборудованы ремнями безопасности, но от штрафов водителей это спасает далеко не всегда.

“Перед отправлением водители напоминают пассажирам, что необходимо пристегнуться. Но во время пути некоторые из них расстёгивают ремень. Если маршрутку остановит наряд ГАИ, то за непристёгнутого пассажира оштрафуют именно водителя”, - посетовали в МАП.

Перевозчики призвали ГАИ пересмотреть подходы к этому вопросу и не возлагать всю ответственность на водителя, а применять меры административного воздействия и к самим пассажирам.

“Главная задача водителя — управление автобусом. Да и как на ходу проверить поведение каждого из десятков пассажиров? Если пассажир отстегнул ремень во время движения, стоит штрафовать именно его, а не водителя”, - высказали своё мнение перевозчики.

В пресс-службе МАП сообщили, что ассоциация планирует официально обратиться с этим вопросом в компетентные органы для проведения дополнительного анализа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси начали разрабатывать единую государственную систему, через которые белорусы смогут бронировать и покупать билеты на маршрутки. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси уже назвали дату, когда её планируется запустить.

Когда в Беларуси заработает единая система заказа билетов на маршрутки? Минтранс назвал дату