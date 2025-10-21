Когда в Беларуси заработает единая система заказа билетов на маршрутки? Минтранс назвал дату

Опубликовано: 21.10.2025 16:04 , Обновлено: 21.10.2025

В Беларуси разрабатывают единую государственную систему, через которые белорусы смогут бронировать и покупать билеты на маршрутки. В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси уже назвали дату, когда её планируется запустить.

Единая платформа для заказа и покупки билетов на маршрутки разрабатывается государственным предприятием “Столичный транспорт и связь”. Платформа должна объединить в себе системы бронирования и продажи билетов таким образом, чтобы обеспечить пассажирам всю важную информацию:

расписание движения автомобильных перевозчиков в регулярном сообщении,

информацию об альтернативных маршрутах, что пассажир смог выбрать для себя оптимальный,

информацию о движении автобуса,

возможность бронирования места на конкретному маршруте, в том числе, через мобильное приложение,

возможность удаленно заказать и оплатить сам проезд и провоз багажа.

По мнению разработчиков, единая система будет удобна и для пассажиров, и для перевозчиков - последним не придётся тратиться на разработку собственных мобильных приложений для бронирования билетов, передало госагентство БЕЛТА.

Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий озвучил сроки, в которые планируется внедрить в Беларуси такую единую государственную информационную систему - к 1 мая 2027 года . По его словам, соответствующий указ Президента уже подготовлен.

Гладкий также рассказал о единой системе оплаты проезда на городском транспорте, которую ведомство планирует внедрить во всех регионах республики. Её разрабатывают на базе процессингового центра ГП “Минсктранс”. Планируется, что система сможет объединить в себе различные способы оплаты, в том числе, последние, работающие на базе информационных технологий.

По словам Гладкого, технический паспорт единого эмиссионного центра по выпуску билетов на городские перевозки уже одобрен. Закупать необходимое оборудование областные исполкомы начнут уже в 2026 году .

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно Министерство по налогам и сборам (МНС) выступило с разъяснениями по поводу использования платежных терминалов в городских маршрутках. Согласно недавнему изменению в законодательстве, с 1 ноября юридические лица и индивидуальные предприниматели на городских маршрутах обязаны установить такие платёжные терминалы, чтобы дать пассажирам возможность расплатиться по безналу. Но есть важный нюанс.

В МНС уточнили, почему белорусские маршрутки не всегда будут принимать карты с 1 ноября