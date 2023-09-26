Без сдачи экзамена. Беларусь и РФ запланировали взаимно упростить замену водительских прав. Когда?

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Опубликовано: 26.09.2023 18:23 , Обновлено: 26.09.2023

Сергей Сивец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси сообщил, что в ближайшем будущем между нашей страной и России должен заработать новый механизм замены водительских удостоверений.

В Москве и Минске 26 сентября прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ, сообщила БелТА. В нем участвовали парламентарии, представители МИД Беларуси, МВД двух стран, Белорусского бюро по транспортному страхованию и российского бюро “Зеленая карта”.

В числе прочего, обсуждали вопросы, связанные с возможностью замены водительских прав — как для белорусов в России, так и для россиян в Беларуси. Рассмотрели возможность их замены без сдачи квалификационных экзаменов, то есть, на основании ранее выданных национальных документов.

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«Эта также работа ведется, и, по предоставленной комиссией информации, точно в первом полугодии 2024 года, возможно и ранее, все эти нормативно-правовые документы будут приняты и Беларусью, и Российской Федерацией», — сказал Сивец.

Кроме того, планируют сократить срок автогражданской ответственности до пяти дней по аналогии с РФ. «В самое ближайшее время мы подойдем к универсальному сроку страховки как для граждан Российской Федерации, так и Беларусью», — добавил он.

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