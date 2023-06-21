Автостраховщики предложили белорусам оформлять «синюю карту» вместо «зелёной» для въезда в РФ. Что это такое?

Опубликовано: 21.06.2023 07:46 , Обновлено: 21.06.2023

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Белорусское бюро по транспортному страхованию заключили двустороннее соглашение, которое, как полагают страховщики, позволит создать альтернативу международной системе автострахования "Зелёная карта". Пока новый договор получил рабочее название "Синяя карта".

Как сообщили в РСА, данное двухстороннее соглашение было заключено для того, чтобы “обеспечить непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств” в России и Беларуси “по правилам, аналогичным “Зеленой карте"".

“Указанные соглашения предусматривают, кроме того, совместную деятельность по формированию новой системы трансграничного страхования автогражданской ответственности под рабочим названием “Синяя карта”, - рассказали в РСА о новых договорённостях между Беларусью и Россией.

Аналогичные соглашения Россия также заключила со страховщиками Азербайджана и Турции (именно на эти две страны, а также на Беларусь, по данным РСА, в последние несколько лет приходился основной объем выданных “Зеленых карт” для въезда в страны за пределами зоны ЕС). Кроме того, российские автостраховщики не исключили возможности заключения аналогичных соглашений с другими странами-членами ЕАЭС, Китаем и иными “дружественными странами”.

В РСА подчеркнули, что все страховые случаи по новым полисам “подлежат урегулированию в стандартном порядке”, однако, цены на них пока не озвучивали.

В России предложили ввести единый автополис для РФ и Беларуси

Между тем, 19 июня российский депутат Госдумы Виктор Пинский, выступая на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, рассказал о планах двух стран по введению единой системы страхования автогражданской ответственности в рамках Союзного государства, которая должна послужить заменой международной “Зеленой карте”.

По словам депутата, новая система автострахования позволит белорусам приобретать единый полис, который будет действовать на всей территории Союзного государства, причём обойдётся он дешевле, чем покупка двух отдельных полисов для РФ и Беларуси.

Напомним, с 30 июня 2023 года решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы “Зелёная карта” приостанавливается членство Беларуси и России в системе на неопределенный срок. В результате белорусы с этого дня не смогут оформлять международный договор автострахования даже для въезда в Россию.

Белорусам ограничили выдачу «зелёной карты» даже для въезда в Россию. Когда прекратят оформлять?

Те договоры автострахования, которые были заключены до 30 июня для России, Азербайджана и Турции, будут считаться действующими вплоть до окончания указанного в них срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года.