В "Белтехосмотре" предупредили о проблеме с электронным "дазволом" у одной категории водителей

Опубликовано: 31.03.2025 16:58 , Обновлено: 31.03.2025

"Белтехосмотр" предупредил одну категорию водителей о проблеме с электронным "дазволом" в банках. На госпредприятии пояснили, в чем именно она заключается, и рассказали, что предприняли для решения вопроса.

Проблема касается владельцев авто, приобретенных в кредит или лизинг. Как рассказали в “Белтехосмотре”, работники банков, кредитных организаций не могут проверить наличие электронного “дазвола”, полученного через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга».

Из-за этого водители вынуждены обращаться в “Белтехосмотр”, чтобы подтвердить наличие разрешения. Это, как отметили на госпредприятии, создает неудобства собственникам машин.

Для решения проблемы “Белтехосмотр” отправил Национальному банку письмо с предложением интегрировать банковские информационные системы с порталом “Е-Паслуга”, чтобы работники банков смогли проверять наличие ТО при принятии авто в залог.

Но пока этого не случилось. И водителям, судя по всему, нужно обращаться в “Белтехосмотр” для подтверждения наличия “дазвола”.

Ранее Telegraf.news писал, что сразу несколько белорусских СМИ в конце марта сообщили о якобы изменившихся сроках прохождения техосмотра, в частности для такси и автобусов. Поводом стало свежее постановление Минтранса, действительно опубликованное на Национальном правовом портале. Однако, как выяснили журналисты Telegraf.news, реальные сроки действия ТО остались прежними, а изменилась лишь бюрократическая формальность.

В Беларуси изменились сроки прохождения техосмотра? Разобрались, как на самом деле