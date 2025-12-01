Белтехосмотр предложил водителям скидку до 30% на ТО. Вот адреса акционных станций

Опубликовано: 01.12.2025 15:05 , Обновлено: 01.12.2025

Республиканское унитарное сервисное предприятие "Белтехосмотр" объявило декабрьские скидки на прохождение государственного техосмотра для физических лиц. Скидки в разные периоды будут варьироваться от 10 до 30%. Узнали подробные условия акции и адреса станций техобслуживания, которые в ней участвуют.

Специальные скидки для физических лиц, собственников и владельцев транспортных средств, будут действовать весь декабрь, но максимальные скидки предусмотрены в самом начале месяца, так что за максимальной выгодой лучше поторопиться:

скидка 30% - с 1 по 10 декабря,

скидка 20% - с 11 по 20 декабря,

скидка 10% - с 21 по 31 декабря.

На скидку могут рассчитывать владельцы лишь трёх категорий транспортных средств:

легковые авто (M1),

грузовые авто массой до 3,5 тонн (N1),

прицепы массой менее 0,75 тонн (O1).

Сама скидка будет распространяться только на контрольно-диагностические работы, то есть за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении придётся заплатить по обычной, фиксированной таксе. С другими специальными предложениями предприятия сезонная скидка не суммируется.

«Белтехосмотр» повысил расценки на техосмотр

Список диагностических станций, на которых можно рассчитывать на декабрьскую скидку достаточно обширен и включает как минимум по одной станций в каждом из областных центров:

№ 73 д. Буденовка;

№ 78 г. Островец;

№ 79 г. Ганцевичи;

№ 80 г. Слуцк;

№ 83 г. Дятлово;

№ 124 г. Слоним;

№ 152 г. Бобруйск;

№ 167 г. Витебск;

№ 200 г. Брест;

№ 201 г. Гродно;

№ 203 г. Мстиславль;

№ 210 г. Минск;

№ 222 г. Жабинка;

№ 235 г. Гродно;

№ 241 г. Ляховичи;

№ 252 г. Могилев;

№ 255 г. Гомель.

Кроме того, предприятие пообещало новогодний бонус каждому участнику акции, который зарегистрируется в личном кабинете на официальном сайте GTO.BY. Им пообещали выслать персональный промокод, который даст ещё одну скидку - в 10% на следующий техосмотр. Воспользоваться этой дополнительной скидкой можно будет до конца следующего года, а для авто моложе 10 лет — до 31 декабря 2027 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом директор “Белтехосмотра” Юрий Ленчевский заявил, что большинство диагностических станций, работающих сегодня в Беларуси,” не в полной мере отвечают современным требованиям” и “не совсем удобны для клиентов”. Он рассказал, какой, по его мнению, должна быть современная диагностическая станция.

Глава «Белтехосмотра» предложил поменять «не совсем удобные для клиентов» диагностические станции на «цифровые»